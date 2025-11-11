Разбился военный самолет: на борту было 20 солдат

В Грузии потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек — члены экипажа и пассажиры.

В Грузии разбился военный самолет

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, отметив, что поисково-спасательные операции продолжаются в координации с грузинскими службами.

Причины аварии пока не установлены – их выяснят после обследования обломков специальной следственной группой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что спасательные работы проводятся совместно с Грузией и провел телефонный разговор с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая также связался со своим грузинским коллегой Гелой Геладзе, уже прибывшим на место происшествия.

Ранее в ведомстве уточнили, что самолет принадлежал вооруженным силам Турции и выполнял плановый рейс.

