logo

BTC/USD

103265

ETH/USD

3462

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Разбился военный самолет: на борту было 20 солдат
commentss НОВОСТИ Все новости

Разбился военный самолет: на борту было 20 солдат

В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет С-130, следовавший из Азербайджана в Турцию. На борту находились 20 человек

11 ноября 2025, 22:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Грузии потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек — члены экипажа и пассажиры.

Разбился военный самолет: на борту было 20 солдат

В Грузии разбился военный самолет

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, отметив, что поисково-спасательные операции продолжаются в координации с грузинскими службами.

Причины аварии пока не установлены – их выяснят после обследования обломков специальной следственной группой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что спасательные работы проводятся совместно с Грузией и провел телефонный разговор с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая также связался со своим грузинским коллегой Гелой Геладзе, уже прибывшим на место происшествия.

Ранее в ведомстве уточнили, что самолет принадлежал вооруженным силам Турции и выполнял плановый рейс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Биографическая лента о легендарной украинской группе Океан Эльзы стартовала в прокате с ощутимым успехом — за первые выходные фильм собрал 4 071 239 гривен. Через несколько дней его просмотрели более 20 тысяч зрителей по всей Украине.
Об этом сообщила команда фильма в комментарии УП.Культура. Несмотря на сложные условия, отключение света и воздушные тревоги, из-за которых часть сеансов пришлось отменить, зрительский интерес к ленте остается высоким. "Мы понимаем, что при других обстоятельствах фильм собрал бы еще больше зрителей, ведь интерес к нему велик. Несмотря на все, мы благодарны энергетикам и Силам обороны — благодаря им можем продолжать работать и смотреть кино. Если дома темно — приходите на наш светлый фильм в эти темные дни", — отметил продюсер ленты Максим Сердюк.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/bortu-turetskogo-litaka-kiy-rozbivsya-gruziyi-1762884545.html#goog_rewarded
Теги:

Новости

Все новости