Росіяни цілять по київських АЗС: моніторингові пабліки оприлюднили список потенційних цілей ворога (ОНОВЛЕНО)

Російські окупаційні війська здійснили серію цілеспрямованих ударів по об'єктах цивільної інфраструктури Києва, обравши як мішені автомобільні заправні станції. Атаки зафіксували у Дніпровському та Оболонському районах міста, що призвело до займань та поранень серед цивільних та службовців екстрених служб.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

"3 людини, серед них рятувальник, постраждали внаслідок російських атак по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах міста", — повідомили в ДСНС Києва, описуючи перші наслідки ворожих нальотів.

Ворог застосував підступну тактику подвійних ударів, щоб збільшити кількість жертв серед тих, хто першим прибуває на допомогу.

"Виникли пожежі, — деталізували у відомстві перебіг подій, — через повторний удар постраждав співробітник ГУ ДСНС України у м. Києві".

Крім того, на одній із локацій в Оболонському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджений автомобіль.

Завдяки оперативним та професійним діям київських пожежних підрозділів, загрозу масштабного вибуху палива вдалося вчасно відвернути.

"Наразі всі загоряння ліквідовані", — підсумували рятувальники у своєму офіційному звіті.

Водночас мешканцям столиці радять зберігати максимальну пильність поблизу об'єктів паливної інфраструктури. За даними моніторингових каналів, загарбники планують нові повітряні удари по АЗС Києва, розширюючи географію атак. Зокрема, під загрозою перебувають заправні станції у таких секторах та мікрорайонах:

Правий берег: по одній АЗС на Академмістечку, Борщагівці, Теремках, Голосієві, на Почайній, у секторах Совки-Деміївка, Почайна-Куренівка-Поділ, південь Оболоні-Почайна, а також захід Оболоні-Пріорка. Ще 2 АЗС перебувають під загрозою на Деміївці.

по одній АЗС на Академмістечку, Борщагівці, Теремках, Голосієві, на Почайній, у секторах Совки-Деміївка, Почайна-Куренівка-Поділ, південь Оболоні-Почайна, а також захід Оболоні-Пріорка. Ще 2 АЗС перебувають під загрозою на Деміївці. Лівий берег: по одній АЗС у районі Комфорт Тауна, на Березняках, поблизу села Осокорки та Червоного Хутора, а також у секторі Троєщина-Воскресенка (на проспекті Романа Шухевича). Додатково фіксується небезпека для 2 АЗС у секторі Воскресенка-Лісовий масив.

ОНОВЛЕНО: Віталій Кличко, голова КМДА, об 11:44: "Уже двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. В лікарні помер іще один постраждалий. Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора ворог вдарив по центру Павлограда, через що загинуло 5 людей, ще понад 60 отримали поранення різного ступеню тяжкості, є важкі.