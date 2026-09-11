Россияне целят по киевским АЗС: мониторинговые паблики обнародовали список потенциальных целей врага (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска совершили серию целенаправленных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Киева , выбрав в качестве мишени автомобильные заправочные станции . Атаки зафиксировали в Днепровском и Оболонском районах города, что привело к возгораниям и ранениям среди гражданских и служащих экстренных служб.
Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС
"3 человека, среди них спасатель, пострадали в результате российских атак по АЗС в Днепровском и Оболонском районах города", — сообщили в ГСЧС Киева, описывая первые последствия вражеских налетов.
Враг применил коварную тактику двойных ударов, чтобы увеличить количество жертв среди прибывающих первым на помощь.
"Возникли пожары, — детализировали в ведомстве ход событий, — из-за повторного удара пострадал сотрудник ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве".
Кроме того, на одной из локаций в Оболонском районе в результате падения БПЛА поврежден автомобиль.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям киевских пожарных подразделений угрозу масштабного взрыва топлива удалось вовремя отвлечь.
"Сейчас все возгорания ликвидированы", — подытожили спасатели в своем официальном отчете.
В то же время жителям столицы советуют сохранять максимальную бдительность вблизи объектов топливной инфраструктуры. По данным мониторинговых каналов, захватчики планируют новые воздушные удары по АЗС Киева, расширяя географию атак. В частности, под угрозой находятся заправочные станции в таких секторах и микрорайонах:
ОБНОВЛЕНО: Виталий Кличко, глава КГГА, в 11:44: "Уже двое погибших от утренней атаки на АЗС Киева. В больнице скончался еще один пострадавший. Сейчас в стационарах столичных медучреждений находятся четверо раненых".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера враг ударил по центру Павлограда, из-за чего погибли 5 человек, еще более 60 получили ранения разной степени тяжести, есть тяжелые.