Россияне целят по киевским АЗС: мониторинговые паблики обнародовали список потенциальных целей врага (ОБНОВЛЕНО)

Российские оккупационные войска совершили серию целенаправленных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Киева , выбрав в качестве мишени автомобильные заправочные станции . Атаки зафиксировали в Днепровском и Оболонском районах города, что привело к возгораниям и ранениям среди гражданских и служащих экстренных служб.

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

"3 человека, среди них спасатель, пострадали в результате российских атак по АЗС в Днепровском и Оболонском районах города", — сообщили в ГСЧС Киева, описывая первые последствия вражеских налетов.

Враг применил коварную тактику двойных ударов, чтобы увеличить количество жертв среди прибывающих первым на помощь.

"Возникли пожары, — детализировали в ведомстве ход событий, — из-за повторного удара пострадал сотрудник ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве".

Кроме того, на одной из локаций в Оболонском районе в результате падения БПЛА поврежден автомобиль.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям киевских пожарных подразделений угрозу масштабного взрыва топлива удалось вовремя отвлечь.

"Сейчас все возгорания ликвидированы", — подытожили спасатели в своем официальном отчете.

В то же время жителям столицы советуют сохранять максимальную бдительность вблизи объектов топливной инфраструктуры. По данным мониторинговых каналов, захватчики планируют новые воздушные удары по АЗС Киева, расширяя географию атак. В частности, под угрозой находятся заправочные станции в таких секторах и микрорайонах:

Правый берег: по одной АЗС на Академгородке, Борщаговке, Теремках, Голосееве, на Почайной, в секторах Совки-Демеевка, Почайна-Куреневка-Подол, юг Оболони-Почайная, а также запад Оболони-Приорка. Еще 2 АЗС находятся под угрозой на Демеевке.

по одной АЗС на Академгородке, Борщаговке, Теремках, Голосееве, на Почайной, в секторах Совки-Демеевка, Почайна-Куреневка-Подол, юг Оболони-Почайная, а также запад Оболони-Приорка. Еще 2 АЗС находятся под угрозой на Демеевке. Левый берег: по одной АЗС в районе Комфорт Тауна, на Березняках, вблизи села Осокорки и Красного Хутора, а также в секторе Троещина-Воскресенка (на проспекте Романа Шухевича). Дополнительно фиксируется опасность для 2 АЗС в секторе Воскресенка-Лесной массив.

ОБНОВЛЕНО: Виталий Кличко, глава КГГА, в 11:44: "Уже двое погибших от утренней атаки на АЗС Киева. В больнице скончался еще один пострадавший. Сейчас в стационарах столичных медучреждений находятся четверо раненых".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера враг ударил по центру Павлограда, из-за чего погибли 5 человек, еще более 60 получили ранения разной степени тяжести, есть тяжелые.