РФ готує провокації з польською символікою в Україні: мета – посварити українців із поляками

Російські спецслужби планують чергову масштабну інформаційно-психологічну та диверсійну операцію, спрямовану на погіршення відносин між Києвом та Варшавою. Цього разу ворог збирається діяти безпосередньо в українському тилу.

Володимир Зеленський і Кароль Навроцький. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Про це офіційно застерігає Центр протидії дезінформації (ЦПД). За даними аналітиків, Кремль залучив до виконання цього завдання свої найбільш небезпечні силові структури.

"Росія може готувати провокації з використанням польської символіки, — повідомили у відомстві, розкриваючи деталі задуму агресора, — і прагне здійснити їх на території України".

У ЦПД зазначають, що підготовка до акцій відбувається під кураторством військової розвідки країни-окупанта. Куратори вже визначили конкретні терміни для реалізації своїх намірів, прив'язавши їх до важливої міжнародної події.

"За наявною інформацією, у Росії відповідну задачу отримало ГРУ РФ, — наголосили у Центрі протидії дезінформації, додавши, що час обрано не випадково. — Ці провокації росіяни прагнуть здійснити у дні проведення Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня в Гданську".

Головним завданням Москви у цій схемі є руйнування стратегічного партнерства двох сусідніх держав. Атака під прикриттям чужих національних символів має на меті викликати штучне обурення та недовіру.

"Головна мета ворога — політична дестабілізація, — підсумували експерти з безпеки, закликавши громадян бути пильними, — створення напруги і розколу між Польщею та Україною".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що діяльність Українського інституту національної пам’яті (УІНП) знову опинилася в центрі гучного скандалу через звинувачення у відірваності від актуального порядку денного та державних інтересів.