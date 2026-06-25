РФ готує провокації з польською символікою в Україні: мета – посварити українців із поляками

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Недилько Ксения
Російські спецслужби планують чергову масштабну інформаційно-психологічну та диверсійну операцію, спрямовану на погіршення відносин між Києвом та Варшавою. Цього разу ворог збирається діяти безпосередньо в українському тилу.
Володимир Зеленський і Кароль Навроцький. Фото: колаж порталу "Коментарі"
Про це офіційно застерігає Центр протидії дезінформації (ЦПД). За даними аналітиків, Кремль залучив до виконання цього завдання свої найбільш небезпечні силові структури.
У ЦПД зазначають, що підготовка до акцій відбувається під кураторством військової розвідки країни-окупанта. Куратори вже визначили конкретні терміни для реалізації своїх намірів, прив'язавши їх до важливої міжнародної події.
Головним завданням Москви у цій схемі є руйнування стратегічного партнерства двох сусідніх держав. Атака під прикриттям чужих національних символів має на меті викликати штучне обурення та недовіру.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що діяльність Українського інституту національної пам’яті (УІНП) знову опинилася в центрі гучного скандалу через звинувачення у відірваності від актуального порядку денного та державних інтересів.