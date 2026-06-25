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РФ готовит провокации с польской символикой в Украине: цель – поссорить украинцев с поляками

Враг планирует сорвать Конференцию по восстановлению Украины: в ЦПД разоблачили коварный замысел Кремля

25 июня 2026, 12:36
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Недилько Ксения

Российские спецслужбы планируют очередную масштабную информационно-психологическую и диверсионную операцию, направленную на ухудшение отношений между Киевом и Варшавой. На этот раз враг собирается действовать прямо в украинском тылу.

РФ готовит провокации с польской символикой в Украине: цель – поссорить украинцев с поляками

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом официально предостерегает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). По данным аналитиков, Кремль привлек к выполнению этой задачи свои наиболее опасные силовые структуры.

"Россия может готовить провокации с использованием польской символики, — сообщили в ведомстве, раскрывая детали замысла агрессора, — и стремится осуществить их на территории Украины".

В ЦПД отмечают, что подготовка к акциям проходит под кураторством военной разведки страны-оккупанта. Кураторы уже определили конкретные сроки реализации своих намерений, привязав их к важному международному событию.

"По имеющейся информации, в России соответствующую задачу получило ГРУ РФ, — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, добавив, что время выбрано не случайно. — Эти провокации россияне стремятся осуществить в дни проведения Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25-26 июня в Гданьске".

Главной задачей Москвы в этой схеме является разрушение стратегического партнерства двух соседних государств. Атака под прикрытием чужих национальных символов призвана вызвать искусственное возмущение и недоверие.

"Главная цель врага — политическая дестабилизация, — подытожили эксперты по безопасности, призвав граждан быть бдительными, — создание напряжения и раскола между Польшей и Украиной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что деятельность Украинского института национальной памяти (УИНП) снова оказалась в центре громкого скандала из-за обвинений в оторванности от актуальной повестки дня и государственных интересов.



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