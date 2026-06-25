РФ готовит провокации с польской символикой в Украине: цель – поссорить украинцев с поляками

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российские спецслужбы планируют очередную масштабную информационно-психологическую и диверсионную операцию, направленную на ухудшение отношений между Киевом и Варшавой. На этот раз враг собирается действовать прямо в украинском тылу.
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: коллаж портала "Комментарии"
Об этом официально предостерегает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). По данным аналитиков, Кремль привлек к выполнению этой задачи свои наиболее опасные силовые структуры.
В ЦПД отмечают, что подготовка к акциям проходит под кураторством военной разведки страны-оккупанта. Кураторы уже определили конкретные сроки реализации своих намерений, привязав их к важному международному событию.
Главной задачей Москвы в этой схеме является разрушение стратегического партнерства двух соседних государств. Атака под прикрытием чужих национальных символов призвана вызвать искусственное возмущение и недоверие.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что деятельность Украинского института национальной памяти (УИНП) снова оказалась в центре громкого скандала из-за обвинений в оторванности от актуальной повестки дня и государственных интересов.