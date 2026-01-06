Раптова смерть чоловіка біля будівлі ТЦК

Рубрики
Ткачова Марія
У Житомирській області поблизу приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер чоловік. За фактом смерті правоохоронні органи розпочали перевірку.
Чоловік помер біля будівлі ТЦК
Як повідомляється, напередодні військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до проходження військової служби. Після цього у районному ТЦК та СП його включили до складу команди, де він очікував на зустріч із представниками однієї з військових частин для проведення співбесіди.
Згодом, уже за межами території одного з відділів Житомирського РТЦК та СП, чоловікові раптово стало зле. Він втратив свідомість і впав. Момент падіння зафіксували камери відеоспостереження.
Військовослужбовці центру одразу викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати чоловіка, однак врятувати його не вдалося — було констатовано смерть.
Обставини та причини смерті встановлюються. Остаточні висновки мають надати правоохоронці та медичні експерти після завершення перевірки.