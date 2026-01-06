logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Раптова смерть чоловіка біля будівлі ТЦК
commentss НОВИНИ Всі новини

Раптова смерть чоловіка біля будівлі ТЦК

На Житомирщині чоловік помер поблизу будівлі ТЦК та СП: триває розслідування

6 січня 2026, 01:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Житомирській області поблизу приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер чоловік. За фактом смерті правоохоронні органи розпочали перевірку.

Раптова смерть чоловіка біля будівлі ТЦК

Чоловік помер біля будівлі ТЦК

Як повідомляється, напередодні військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до проходження військової служби. Після цього у районному ТЦК та СП його включили до складу команди, де він очікував на зустріч із представниками однієї з військових частин для проведення співбесіди.

Згодом, уже за межами території одного з відділів Житомирського РТЦК та СП, чоловікові раптово стало зле. Він втратив свідомість і впав. Момент падіння зафіксували камери відеоспостереження.

Військовослужбовці центру одразу викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати чоловіка, однак врятувати його не вдалося — було констатовано смерть.

Обставини та причини смерті встановлюються. Остаточні висновки мають надати правоохоронці та медичні експерти після завершення перевірки.

