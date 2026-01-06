Внезапная смерть мужчины возле здания ТЦК

Рубрики
Ткачова Марія
В Житомирской области у помещения районного территориального центра комплектования и социальной поддержки умер мужчина. По факту смерти правоохранительные органы приступили к проверке.
Мужчина погиб возле здания ТЦК
Как сообщается, накануне военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к прохождению военной службы. После этого в районном ТЦК и СП его включили в состав команды, где он ожидал встречи с представителями одной из воинских частей для проведения собеседования.
Впоследствии, уже за пределами территории одного из отделов Житомирского РТЦК и СП, мужчине внезапно стало плохо. Он упал в обморок и упал. Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Военнослужащие центра сразу вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось — была констатирована смерть.
Обстоятельства и причины смерти устанавливаются. Окончательные выводы должны предоставить правоохранители и медицинские эксперты по завершении проверки.