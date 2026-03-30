Пушилін заявив про мінування Сіверського Дінця: чи приречений Донбас

Центр протидії дезінформації при РНБО зафіксував чергову зміну пропагандистських наративів ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна. Гауляйтер фактично розписався у власній брехні щодо відновлення стабільного водопостачання в регіоні.

Еволюція окупаційної брехні:

Раніше загарбники запевняли населення, що вода з’явиться лише після захоплення Слов’янська, оскільки саме через нього пролягає стратегічний канал "Сіверський Донець — Донбас". Це був основний, хоч і примарний, аргумент для виправдання водної кризи.

Проте зараз риторика різко змінилася. Пушилін почав стверджувати, що навіть у разі окупації нових територій Україна нібито заважатиме ремонту. Він заявляє, що ЗСУ "замінували канал", щоб "нашкодити цивільним", — зазначають у ЦПД.

Реальний стан речей:

Пропаганда намагається зняти з себе відповідальність за знищення інфраструктури каналу, яку насправді руйнують саме російські обстріли на вільній частині Донеччини.

Окупаційна адміністрація неспроможна забезпечити елементарні потреби людей, тому традиційно перекладає провину на Україну.

Замість обіцяного "вирішення питання" ворог готує підґрунтя для довготривалої відсутності води, маніпулюючи фактами.

Фахівці РНБО наголошують, що такі заяви є лише спробою замаскувати власну безпорадність та наслідки російської агресії, яка і призвела до гуманітарної катастрофи в регіоні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що супутникові знімки від 23 березня зафіксували руйнування стратегічно важливої дамби на річці Сіверський Донець у районі селища Райгородок. Про це інформує Центр вивчення окупації, посилаючись на кадри, що раніше з’явилися у соціальних мережах.