Пушилин заявил о минировании Северского Донца: обречен ли Донбасс

Центр противодействия дезинформации при СНБО зафиксировал очередное изменение пропагандистских нарративов предводителя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Гауляйтер фактически расписался в собственной лжи о возобновлении стабильного водоснабжения в регионе.

Эволюция оккупационной лжи:

Ранее захватчики уверяли население, что вода появится только после захвата Славянска, поскольку именно через него проходит стратегический канал "Северский Донец — Донбасс". Это был основной, хотя и призрачный аргумент для оправдания водного кризиса.

Однако сейчас риторика резко изменилась. Пушилин начал утверждать, что даже в случае оккупации новых территорий Украина будет якобы мешать ремонту. Он заявляет, что ВСУ "заминировали канал", чтобы "вредить гражданским", — отмечают в ЦПД.

Реальное положение вещей:

Пропаганда пытается снять с себя ответственность за уничтожение инфраструктуры канала, которую действительно разрушают именно российские обстрелы на свободной части Донетчины.

Оккупационная администрация не может обеспечить элементарные потребности людей, поэтому традиционно переводит вину на Украину.

Вместо обещанного "решения вопроса" враг готовит почву для длительного отсутствия воды, манипулируя фактами.

Специалисты СНБО отмечают, что такие заявления являются лишь попыткой замаскировать собственную беспомощность и последствия российской агрессии, которая и привела к гуманитарной катастрофе в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спутниковые снимки от 23 марта зафиксировали разрушение стратегически важной дамбы на реке Северский Донец в районе поселка Райгородок. Об этом информирует Центр изучения оккупации, ссылаясь на ранее появившиеся в социальных сетях кадры.