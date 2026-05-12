Прямий ефір з пістолетом: на Кіровоградщині посадовець влаштував стрілянину в будівлі виконкому

Світловодська міська рада виступила з офіційною заявою щодо надзвичайної події, яка сталася в адміністративній будівлі. За даними відомства, вогонь у приміщенні виконавчого комітету відкрив перший заступник міського голови Сергій Савич. У момент інциденту в мерії перебували не лише службовці, а й пересічні громадяни.

Затримання підозрюваного. Фото: Світловодська міська рада

За інформацією ради, посадовець застосував травматичну зброю, внаслідок чого одна людина дістала поранення. Наразі медики надають постраждалому допомогу. Ситуації передувала неадекватна поведінка чиновника: упродовж дня Савич виявляв агресію та нецензурно лаявся на адресу секретаря міськради Максима Бакуменка. Примітно, що частину своїх погроз заступник мера власноруч транслював у соцмережах.

"Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету... Внаслідок цих дій було поставлено під загрозу життя та здоров’я людей", — йдеться в офіційному повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці та лікарі швидкої. Поліція провела затримання фігуранта та розпочала невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

У міській раді наголосили, що така поведінка є категорично неприйнятною: "Застосування зброї у адміністративній будівлі, погрози та створення небезпеки для людей є абсолютно неприпустимими. Очікуємо на офіційну правову оцінку правоохоронних органів".





