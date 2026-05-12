Прямой эфир с пистолетом: в Кировоградской области чиновник устроил стрельбу в здании исполкома

Светловодский городской совет выступил с официальным заявлением по поводу чрезвычайного происшествия, которое произошло в административном здании. По данным ведомства, огонь в помещении исполнительного комитета открыл первый заместитель городского головы Сергей Савич. В момент инцидента в мэрии находились не только служащие, но и рядовые граждане.

Задержание подозреваемого. Фото: Светловодский горсовет

По информации совета, чиновник применил травматическое оружие, в результате чего один человек получил ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь. Ситуации предшествовало неадекватное поведение чиновника: в течение дня Савич проявлял агрессию и нецензурно выражался в адрес секретаря горсовета Максима Бакуменко. Примечательно, что часть своих угроз заммэра собственноручно транслировал в соцсетях.

"Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета... В результате этих действий был поставлен под угрозу жизнь и здоровье людей" , — говорится в официальном сообщении.

На месте происшествия работали правоохранители и врачи скорой. Полиция произвела задержание фигуранта и предприняла неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

В городском совете подчеркнули, что такое поведение категорически неприемлемо: "Применение оружия в административном здании, угрозы и создание опасности для людей абсолютно недопустимы. Ожидаем официальной правовой оценки правоохранительных органов" .





