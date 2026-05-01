Потяг Київ-Ужгород зійшов із рейок після удару з краном: що відомо про загиблих

На Львівщині сталася масштабна залізнична аварія за участю пасажирського поїзда Київ-Ужгород. Склад зійшов із рейок після зіткнення з автокраном на залізничному переїзді в районі села Любинці, неподалік Стрия.

Потяг «Київ-Ужгород» зійшов із рейок після зіткнення з автокраном.

За попередньою інформацією, водій спецтехніки проігнорував заборонні сигнали та виїхав дорогою прямо перед поїздом. Удар виявився настільки потужним, що локомотив зійшов із рейок.

Внаслідок аварії загинули двоє людей – машиніст поїзда та водій автокрана. Помічник машиніста вижив, проте отримав тяжкі травми та був госпіталізований. Пізніше стало відомо, що машиніст, який загинув, був ветераном, який повернувся з фронту, і знову приступив до роботи.

В Укрзалізниці підтвердили факт трагедії та уточнили, що серед пасажирів жертв немає. За словами голови компанії Олександра Перцовського, у поїзді перебували медики, які одразу намагалися врятувати машиніста, проте травми виявилися несумісними із життям.

На місці події продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. Рух на ділянці тимчасово порушено – пошкоджений склад оперативно забирають зі шляхів, щоб відновити повідомлення.

Обставини трагедії з'ясовуються, проте вже зараз очевидно, що причиною цього стало грубе порушення правил на переїзді. Ця аварія знову порушує питання безпеки на залізничних перехрестях, де ціна помилки – людські життя.

