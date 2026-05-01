Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после удара с краном: что известно о погибших
Поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после удара с краном: что известно о погибших

Погиб машинист-ветеран, десятки пассажиров чудом не пострадали: причина аварии шокирует

1 мая 2026, 08:46
Автор:
Кравцев Сергей

Во Львовской области произошла масштабная железнодорожная авария с участием пассажирского поезда Киев-Ужгород. Состав сошел с рельсов после столкновения с автокраном на железнодорожном переезде в районе села Любинцы, неподалеку от Стрыя.

Поезд «Киев-Ужгород» сошел с рельсов после столкновения с автокраном. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, водитель спецтехники проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на пути прямо перед поездом. Удар оказался настолько мощным, что локомотив сошел с рельсов.

В результате аварии погибли два человека – машинист поезда и водитель автокрана. Помощник машиниста выжил, однако получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Позже стало известно, что погибший машинист был ветераном, вернувшимся с фронта, и вновь приступил к работе.

В Укрзализныце подтвердили факт трагедии и уточнили, что среди пассажиров жертв нет. По словам главы компании Александра Перцовского, в поезде находились медики, которые сразу пытались спасти машиниста, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и правоохранители. Движение на участке временно нарушено – поврежденный состав оперативно убирают с путей, чтобы восстановить сообщение.

Обстоятельства трагедии выясняются, однако уже сейчас очевидно, что причиной стало грубое нарушение правил на переезде. Эта авария вновь поднимает вопрос безопасности на железнодорожных пересечениях, где цена ошибки – человеческие жизни.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 1 мая российские войска нанесли очередной удар по Одессе и области, применив ударные беспилотники. Под атакой оказались жилые кварталы и портовая инфраструктура, что привело к пожарам и разрушениям.




