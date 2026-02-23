Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику начальника штабу однієї з військових частин у Черкаській області. Посадовця звинувачують у перевищенні влади та застосуванні фізичного насильства до підлеглих.

Поставив солдатів на коліна та бив ногами: заступнику начальника штабу на Черкащині загрожує до 12 років ув'язнення

За даними слідства, під час ранкового шикування офіцер наказав п’ятьом солдатам стати на коліна перед строєм. Після цього він завдав одному з бійців "близько десяти ударів руками та ногами по голові й обличчю". Потерпілий отримав травми та був госпіталізований.

У відомстві наголосили, що притягнення до відповідальності командирів-аб’юзерів є пріоритетом, адже "дисципліна у війську не може ґрунтуватися на приниженні чи побиттях".

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідчі також перевіряють факти можливої причетності офіцера до побиття ще двох військових. За статтею про перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України) затриманому "загрожує до 12 років позбавлення волі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яке може стати важливим прецедентом у питаннях мобілізації. Суд став на бік громадянки, яка раніше була чоловіком, але офіційно змінила стать і вимагала виключення з військового обліку.

"Жінки служать тільки добровільно": суд визнав незаконною відмову ТЦК зняти з обліку новоспечену харків’янку Історія розпочалася з того, що чоловік пройшов процедуру зміни статі, після чого Міграційна служба видала новий паспорт.

"Міграційна служба видала новий паспорт новоспеченій громадянці, де в графі стать офіційно вказано "Жіноча"", — йдеться у матеріалах справи.