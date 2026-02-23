Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области. Чиновника обвиняют в превышении власти и применении физического насилия к подчиненным.

Поставил солдат на колени и бил ногами: заместителю начальника штаба в Черкасской области грозит до 12 лет заключения

По данным следствия, во время утреннего построения офицер приказал пяти солдатам стать на колени перед строем. После этого он нанес одному из бойцов "около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу". Потерпевший получил травмы и был госпитализирован.

В ведомстве подчеркнули, что привлечение к ответственности командиров-абъюзеров является приоритетом, ведь "дисциплина в армии не может основываться на унижении или избиениях".

Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Следователи также проверяют факты возможной причастности офицера к избиению еще двух военных. По статье о превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) задержанному "угрожает до 12 лет лишения свободы".

