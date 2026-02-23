logo

Общество происшествия Поставил солдат на колени и бил ногами: заместителю начальника штаба в Черкасской области грозит до 12 лет заключения
Поставил солдат на колени и бил ногами: заместителю начальника штаба в Черкасской области грозит до 12 лет заключения

Насилие вместо устава: ГБР задержало офицера, жестоко избившего военнослужащего перед строем

23 февраля 2026, 17:15
Автор:
Недилько Ксения

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области. Чиновника обвиняют в превышении власти и применении физического насилия к подчиненным.

Поставил солдат на колени и бил ногами: заместителю начальника штаба в Черкасской области грозит до 12 лет заключения

Поставил солдат на колени и бил ногами: заместителю начальника штаба в Черкасской области грозит до 12 лет заключения

По данным следствия, во время утреннего построения офицер приказал пяти солдатам стать на колени перед строем. После этого он нанес одному из бойцов "около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу". Потерпевший получил травмы и был госпитализирован.

В ведомстве подчеркнули, что привлечение к ответственности командиров-абъюзеров является приоритетом, ведь "дисциплина в армии не может основываться на унижении или избиениях".

Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Следователи также проверяют факты возможной причастности офицера к избиению еще двух военных. По статье о превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) задержанному "угрожает до 12 лет лишения свободы".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Харьковский окружной административный суд принял решение, которое может стать важным прецедентом в вопросах мобилизации. Суд принял сторону гражданки, которая раньше была мужчиной, но официально сменила пол и требовала исключения из военного учета.

"Женщины служат только добровольно": суд признал незаконным отказ ТЦК снять с учета новоиспеченную харьковчанку История началась с того, что мужчина прошел процедуру смены пола, после чего Миграционная служба выдала новый паспорт.

"Миграционная служба выдала новый паспорт новоиспеченной гражданке, где в графе пол официально указан "Женский"", — говорится в материалах дела.



