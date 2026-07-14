Постачання дронів для ЗСУ: журналісти виявили можливо непрозорі схеми

Компанія Reactive Drone, зареєстрована в Празі, за два роки закупила китайські дрони приблизно на 36 млн крон, а продала їх українській армії за 692 млн крон — маржа сягнула майже 95%.

Дрони для ЗСУ. Фото з відкритих джерел

Слідчі встановили, що більшість прибутку, 638 млн крон, компанія вивела на рахунки в Китаї, аби уникнути сплати податків. Така інформація з’явилася на сайті “ДС”,

Зазначається, що чеська поліція за даними фактом висунула звинувачення фірмі, її директору та бухгалтеру, а на рахунках компанії заблокували близько 384 млн крон. Збитки для бюджету, за попередніми оцінками, становлять щонайменше 130 млн крон і можуть зрости, оскільки компанія продовжувала подібну схему й у 2026 році, йдеться у повідомленні.

Сайт також наводить схожу історію з посиланням на західні ЗМІ — зазначається, що компанія KTD iHome, оформлена на родича українського підприємця Олександра Громика (він же власник ТМ і виробництва побутової техніки під ТМ Saturn в Україні), у квітні 2023 року купувала укомплектовані дрони Jupiter DEFIANT HUNTER-1 по 53-59 тис. доларів, а вже у червні за контрактом №1006-23 ті самі моделі — без камер і блоків управління — постачали в Україну за понад 110 тис. доларів. У повідомленні значиться, що техніка взагалі не перетинала територію Чехії, а йшла напряму через Польщу. Наприкінці квітня 2026 року стаття про цю схему зникла з пошукової видачі Google.

В інформації, опублікованій на сайті, зауважується, що навесні 2026 року виробники дронів-перехоплювачів отримали десятки вигідних пропозицій від покупців із Перської затоки, але через лист СБУ із попередженням про заборону експорту озброєнь і кримінальну відповідальність частина перемовин зупинилася, тоді як подані заявки на офіційні ліцензії досі не розглянуті.



