Поставки дронов для ВСУ: журналисты обнаружили возможно непрозрачные схемы

Компания Reactive Drone, зарегистрированная в Праге, за два года закупила китайские дроны примерно на 36 млн крон, а продала их украинской армии за 692 млн крон – маржа достигла почти 95%.

Дроны для ВСУ. Фото из открытых источников

Следователи установили, что большинство прибыли, 638 млн крон, компания вывела на счета в Китае во избежание уплаты налогов. Такая информация появилась на сайте "ДС",

Отмечается, что чешская полиция по данному факту предъявила обвинение фирме, ее директору и бухгалтеру, а на счетах компании заблокировали около 384 млн. крон. Убытки для бюджета, по предварительным оценкам, составляют не менее 130 млн крон и могут вырасти, поскольку компания продолжала подобную схему и в 2026 году, говорится в сообщении.

Сайт также приводит схожую историю со ссылкой на западные СМИ — отмечается, что компания KTD iHome, оформленная на родственника украинского предпринимателя Александра Громыко (он же владелец ТМ и производства бытовой техники под ТМ Saturn в Украине), в апреле 2023 года покупала укомплектованные дроны Jupiter DEFIANT HUNTER-1 по 53-59 тыс. долларов, а уже в июне по контракту №1006-23 те же модели — без камер и блоков управления — поставляли в Украину более 110 тыс. долларов. В сообщении говорится, что техника вообще не пересекала территорию Чехии, а шла напрямую через Польшу. В конце апреля 2026 года статья об этой схеме исчезла из поисковой выдачи Google.

В информации, опубликованной на сайте, отмечается, что весной 2026 года производители дронов-перехватчиков получили десятки выгодных предложений от покупателей из Персидского залива, но через письмо СБУ с предупреждением о запрете экспорта вооружений и уголовной ответственности часть переговоров остановилась, в то время как поданные заявки на официальные лицензии.



