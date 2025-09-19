Порнографія та сутенерство: скільки кримінальних справ відкрили до та під час війни в Україні

Порнографія, дитяча порнографія та сутенерство в Україні не зникають. Про це свідчать дані, які отримав портал “Коментарі” від Офісу Генпрокурора України.

В Офісі на офіційний запит про кількість людей, притягнутих до кримінальної відповідальності за проституцію у 2020-2025 роках надали статистику відкритих справ за:

ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) КК України та результати їх досудового розслідування (дані за 2022-2025 роки)

ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України, результати їх досудового розслідування та осіб, які їх вчинили,

ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України, результати їх досудового розслідування та осіб, які їх вчинили.

Відповідно до наданих даних, найбільше кримінальних проваджень за ст. 301 ККУ (порнографія) відкрили у 2024 році — 1714 справ, з них щодо 1380 правопорушень справи було скеровано до суду. Найменший показник, очікувано, у 2022 році — 897 справ.

Цікаво, що у 2021-2023 роках найбільшу кількість кримінальних проваджень за ст. 301 ККУ відкривали в Києві, а у 2024-2025 роках першість у західних областей — Львівської та Закарпатської.

Щодо злочинів за ст. 301-1 ККУ (дитяча порнографія), то найбільше кримінальних проваджень було зареєстровано у 2024 році — 1865 справ, з них щодо 1523 правопорушень справи було передано до суду. Найменше — у період січень-серпень 2025 року — 1041. Кримінальних проваджень щодо дитячої порнографії найбільше за 2022-2025 роки відкривали в Києві.

Щодо злочинів за ст. 303 ККУ (сутенерство), то найбільше кримінальних правопорушень відкрили у 2023 році — 375, щодо 166 злочинів справи передали до суду. Найменше — у 2022 році — 220, до суду дійшли справи щодо 80 злочинів.

