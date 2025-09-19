logo_ukra

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Порнографія та сутенерство: скільки кримінальних справ відкрили до та під час війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Порнографія та сутенерство: скільки кримінальних справ відкрили до та під час війни в Україні

Кримінальні справи щодо сутенерства та порнографії у 2020-2025 роках

19 вересня 2025, 18:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Порнографія, дитяча порнографія та сутенерство в Україні не зникають. Про це свідчать дані, які отримав портал “Коментарі” від Офісу Генпрокурора України. 

Порнографія та сутенерство: скільки кримінальних справ відкрили до та під час війни в Україні

Порнографія. Фото портал "Коментарі"

В Офісі на офіційний запит про кількість людей, притягнутих до кримінальної відповідальності за проституцію у 2020-2025 роках надали статистику відкритих справ за:

  • ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) КК України та результати їх досудового розслідування (дані за 2022-2025 роки)

  • ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України, результати їх досудового розслідування та осіб, які їх вчинили, 

  • ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України, результати їх досудового розслідування та осіб, які їх вчинили.

Відповідно до наданих даних, найбільше кримінальних проваджень за ст. 301 ККУ (порнографія) відкрили у 2024 році — 1714 справ, з них щодо 1380 правопорушень справи було скеровано до суду. Найменший показник, очікувано, у 2022 році — 897 справ.
 Цікаво, що у 2021-2023 роках найбільшу кількість кримінальних проваджень за ст. 301 ККУ відкривали в Києві, а у 2024-2025 роках першість у західних областей — Львівської та Закарпатської. 

Порнографія та сутенерство: скільки кримінальних справ відкрили до та під час війни в Україні - фото 2
Порнографія та сутенерство: скільки кримінальних справ відкрили до та під час війни в Україні - фото 3

Щодо злочинів за ст. 301-1 ККУ (дитяча порнографія), то найбільше кримінальних проваджень було зареєстровано у 2024 році — 1865 справ, з них щодо 1523 правопорушень справи було передано до суду. Найменше — у період січень-серпень 2025 року — 1041. Кримінальних проваджень щодо дитячої порнографії найбільше за 2022-2025 роки відкривали в Києві. 

Порнографія та сутенерство: скільки кримінальних справ відкрили до та під час війни в Україні - фото 4

Щодо злочинів за ст. 303 ККУ (сутенерство), то найбільше кримінальних  правопорушень відкрили у 2023 році — 375, щодо 166 злочинів справи передали до суду. Найменше — у 2022 році — 220, до суду дійшли справи щодо 80 злочинів. 

Порнографія та сутенерство: скільки кримінальних справ відкрили до та під час війни в Україні - фото 5
Порнографія та сутенерство: скільки кримінальних справ відкрили до та під час війни в Україні - фото 6

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки людей займалися проституцією до та під час війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини