Порнография и сутенерство: сколько уголовных дел было открыто до и во время войны в Украине

Порнография, детская порнография и сутенерство в Украине не исчезают. Об этом свидетельствуют данные, полученные порталом "Комментарии" от Офиса Генпрокурора Украины.

Порнография. Фото портал "Комментарии"

В Офисе на официальный запрос о количестве людей, привлеченных к уголовной ответственности за проституцию в 2020-2025 годах предоставили статистику открытых дел по:

ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УК Украины и результаты их досудебного расследования (данные за 2022-2025 годы)

ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины, результаты их досудебного расследования и лиц, их совершивших,

ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины, результаты их досудебного расследования и лиц, их совершивших.

Согласно предоставленным данным, больше всего уголовных производств по ст. 301 УК (порнография) открыли в 2024 году — 1714 дел, из них в отношении 1380 правонарушений дела было направлено в суд. Наименьший показатель, ожидаемо, в 2022 году – 897 дел.

Интересно, что в 2021-2023 годах наибольшее количество уголовных производств по ст. 301 УКУ открывали в Киеве, а в 2024-2025 годах первенство в западных областях — Львовской и Закарпатской.

В отношении преступлений по ст. 301-1 УКУ (детская порнография), то больше всего уголовных производств было зарегистрировано в 2024 году — 1865 дел, из них в отношении 1523 правонарушений дела было передано в суд. Меньше всего — в период январь-август 2025 года — 1041. Уголовных производств по детской порнографии больше всего за 2022-2025 годы открывали в Киеве.

В отношении преступлений по ст. 303 УК (сутенерство), то больше всего уголовных правонарушений открыли в 2023 году — 375, в отношении 166 преступлений дела передали в суд. Меньше всего — в 2022 году — 220, в суд дошли дела по 80 преступлениям.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько людей занимались проституцией до и во время войны.



