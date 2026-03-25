Попередження від Умєрова: будьте уважні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про спроби шахрайства від його імені.

Фейкові повідомлення від імені Умєрова

За словами посадовця, невідомі особи використовують різні номери телефонів, щоб виходити на зв’язок із міжнародними партнерами, дипломатами та колегами, представляючись ним.

Метою таких дій, за попередньою інформацією, є отримання конфіденційних даних або встановлення контактів для подальших маніпуляцій.

Умєров закликав усіх, хто отримує подібні повідомлення, обов’язково перевіряти джерела комунікації та не передавати жодної чутливої інформації без підтвердження.

Він також наголосив на важливості дотримання базових правил інформаційної безпеки, особливо в умовах війни, коли подібні спроби можуть бути частиною ширших інформаційних або розвідувальних операцій.

Посадовець підкреслив, що офіційна комунікація здійснюється лише через перевірені канали.

