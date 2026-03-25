Предупреждение от Умерова: будьте внимательны

Ткачова Марія
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о попытках мошенничества от его имени.
Фейковые сообщения от имени Умерова
По словам чиновника, неизвестные используют различные номера телефонов, чтобы выходить на связь с международными партнерами, дипломатами и коллегами, представляясь им.
Целью таких действий, по предварительной информации, является получение конфиденциальных данных или установка контактов для дальнейших манипуляций.
Умеров призвал всех получающих подобные сообщения обязательно проверять источники коммуникации и не передавать никакой чувствительной информации без подтверждения.
Он также отметил важность соблюдения базовых правил информационной безопасности, особенно в условиях войны, когда подобные попытки могут быть частью более широких информационных или разведывательных операций.
Чиновник подчеркнул, что официальная коммуникация осуществляется только через проверенные каналы.