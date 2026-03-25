Предупреждение от Умерова: будьте внимательны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о попытках мошенничества от его имени.

Фейковые сообщения от имени Умерова

По словам чиновника, неизвестные используют различные номера телефонов, чтобы выходить на связь с международными партнерами, дипломатами и коллегами, представляясь им.

Целью таких действий, по предварительной информации, является получение конфиденциальных данных или установка контактов для дальнейших манипуляций.

Умеров призвал всех получающих подобные сообщения обязательно проверять источники коммуникации и не передавать никакой чувствительной информации без подтверждения.

Он также отметил важность соблюдения базовых правил информационной безопасности, особенно в условиях войны, когда подобные попытки могут быть частью более широких информационных или разведывательных операций.

Чиновник подчеркнул, что официальная коммуникация осуществляется только через проверенные каналы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала декларацию о доходах и имуществе за 2025 год, в которой указала общий доход в размере 4,76 млн гривен.

Наибольшую часть этой суммы составляют гонорары и другие выплаты за преподавательскую деятельность в Киевской школе экономики – 3,24 млн. грн. В то же время заработная плата в должности премьер-министра составила 1,37 млн грн. Кроме того, Свириденко задекларировала 144 тысяч гривен дохода от сдачи имущества в аренду. Отмечается, что недвижимость сдается Сергею Дерлеменко, который является отцом ее ребенка, однако как член семьи в декларации не указан.

