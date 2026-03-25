logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Предупреждение от Умерова: будьте внимательны
commentss НОВОСТИ Все новости

Предупреждение от Умерова: будьте внимательны

От имени Рустема Умерова действуют мошенники — чиновник предупредил о фейковых обращениях

25 марта 2026, 23:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о попытках мошенничества от его имени.

Предупреждение от Умерова: будьте внимательны

Фейковые сообщения от имени Умерова

По словам чиновника, неизвестные используют различные номера телефонов, чтобы выходить на связь с международными партнерами, дипломатами и коллегами, представляясь им.

Целью таких действий, по предварительной информации, является получение конфиденциальных данных или установка контактов для дальнейших манипуляций.

Умеров призвал всех получающих подобные сообщения обязательно проверять источники коммуникации и не передавать никакой чувствительной информации без подтверждения.

Он также отметил важность соблюдения базовых правил информационной безопасности, особенно в условиях войны, когда подобные попытки могут быть частью более широких информационных или разведывательных операций.

Чиновник подчеркнул, что официальная коммуникация осуществляется только через проверенные каналы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала декларацию о доходах и имуществе за 2025 год, в которой указала общий доход в размере 4,76 млн гривен.
Наибольшую часть этой суммы составляют гонорары и другие выплаты за преподавательскую деятельность в Киевской школе экономики – 3,24 млн. грн. В то же время заработная плата в должности премьер-министра составила 1,37 млн грн. Кроме того, Свириденко задекларировала 144 тысяч гривен дохода от сдачи имущества в аренду. Отмечается, что недвижимость сдается Сергею Дерлеменко, который является отцом ее ребенка, однако как член семьи в декларации не указан.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/umerov_rustem/412
Теги:

Новости

Все новости