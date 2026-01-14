Помер народний депутат Олександр Кабанов: що відомо

У віці 52 років помер народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов. Про це повідомив його колега по парламенту Жан Беленюк. Офіційного підтвердження або заяви від Верховної Ради чи родини політика наразі немає, як і інформації про причини смерті. До депутатства Кабанов працював сценаристом студії "Квартал 95".

Помер Олександр Кабанов

Жан Беленюк повідомив про смерть народного депутата Олександра Кабанова.

"За моєю інформацією, помер нардеп Олександр Кабанов", — написав Беленюк.

Причини смерті Олександра Кабанова та інших деталей не повідомлялося.

Помер нардеп Олександр Кабанов

Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року в Запоріжжі. За освітою був лікарем-психотерапевтом. Закінчив Запорізький медичний інститут, а також Московську медичну академію імені І. М. Сєченова за спеціальністю "психотерапія". Другу вищу освіту здобув у Запорізькому національному університеті на факультеті фінансів.

До політики Кабанов тривалий час працював сценаристом студії "Квартал 95". У 2019 році він входив до креативної команди Володимира Зеленського під час президентської кампанії. Того ж року був обраний народним депутатом за списком партії "Слуга народу" (№87), а у Верховній Раді працював у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Олександр Кабанов одружений та має сина.

