Умер народный депутат Александр Кабанов: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер народный депутат Александр Кабанов: что известно

Умер народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов.

14 января 2026, 13:53
Автор:
avatar

Slava Kot

В возрасте 52 лет умер народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов. Об этом сообщил его коллега по парламенту Жан Беленюк. Официального подтверждения или заявления от Верховной Рады или семьи политика пока нет, как и информации о причинах смерти. До депутатства Кабанов работал сценаристом студии "Квартал 95".

Умер Александр Кабанов

Жан Беленюк сообщил о смерти народного депутата Александра Кабанова.

"По моей информации, умер нардеп Александр Кабанов", – написал Беленюк.

Причин смерти Александра Кабанова и других деталей не сообщалось.

Александр Кабанов родился 6 августа 1973 года в Запорожье. По образованию являлся врачом-психотерапевтом. Окончил Запорожский медицинский институт, а также Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова по специальности "психотерапия". Второе высшее образование получил в Запорожском национальном университете на факультете финансов.

До политики Кабанов долгое время работал сценаристом студии "Квартал 95". В 2019 году он входил в креативную команду Владимира Зеленского во время президентской кампании. В том же году был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№87), а в Верховной Раде работал в Комитете по гуманитарной и информационной политике.

Александр Кабанов женат и имеет сына.

Источник: https://t.me/zhanbeleniuk/662
