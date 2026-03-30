Пішов за Веселку: помер відомий актор «Маски-шоу» Володимир Комаров

Українська культура зазнала тяжкої втрати — 29 березня пішов із життя відомий актор, комік та музикант Володимир Комаров. Сумну звістку оприлюднили на офіційній сторінці театру "Маски" у Facebook. Колеги з теплотою згадують артиста: "Фантастично талановитий, Богом поцілований, позитивний, добрий, харизматичний, справжній... Просто немає слів".

Шлях артиста: від флоту до великої сцени

Володимир Комаров народився на Кіровоградщині, проте його життя та творчість нерозривно пов’язані з Одесою. Після служби матросом на Північному флоті він присвятив себе мистецтву пантоміми та клоунади. Найбільшу славу актору принесла багаторічна робота в комік-трупі "Маски", де він знімався в серіалах та художніх фільмах з 1989 до 2002 року.

Творчі пошуки та нові проєкти:

Комік-дует: Наприкінці 2002 року разом із Олексієм Агоп’яном створив проєкт "Одеколон".

Музика: У 2005 році заснував гурт "Д-ръ БрМенталь", де виступав солістом.

Театр: Останніми роками грав разом із Борисом Барським у виставі "Моцарт і Сольєрі".

Прощання з актором

Церемонія відспівування Володимира Комарова відбудеться у середу, 1 квітня, в Одесі. Друзі та шанувальники зможуть вшанувати пам'ять артиста в Пантелеймонівському монастирі (вул. Пантелеймонівська, 66).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американський підприємець українського походження Леонід Радвінський, власник популярної платформи OnlyFans, помер 23 березня 2026 року у віці 43 років. Про його смерть повідомила сама компанія, зазначивши, що бізнесмен пішов із життя після тривалої боротьби з раком.