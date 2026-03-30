Ушел за Радугу: умер известный актер «Маски-шоу» Владимир Комаров

Украинская культура понесла тяжелую потерю — 29 марта ушел из жизни известный актер, комик и музыкант Владимир Комаров. Печальное известие опубликовали на официальной странице театра "Маски" в Facebook. Коллеги с теплотой вспоминают артиста: "Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Просто нет слов".

Владимир Комаров. Фото из открытых источников

Путь артиста: от флота к большой сцене

Владимир Комаров родился в Кировоградской области, однако его жизнь и творчество неразрывно связаны с Одессой. После службы матросом на Северном флоте он посвятил себя искусству пантомимы и клоунады. Наибольшую славу актеру принесла многолетняя работа в комик-трупе "Маски", где он снимался в сериалах и художественных фильмах с 1989 по 2002 год.

Творческие поиски и новые проекты:

Комик-дуэт: В конце 2002 вместе с Алексеем Агопьяном создал проект "Одеколон".

Музыкант: В 2005 году основал группу "Д-ръ БрМенталь", где выступал солистом.

Театр: В последние годы играл вместе с Борисом Барским в спектакле "Моцарт и Сольери".

Прощание с актером

Церемония отпевания Владимира Комарова состоится в среду, 1 апреля, в Одессе. Друзья и поклонники смогут почтить память артиста в Пантелеймоновском монастыре (ул. Пантелеймоновская, 66).

