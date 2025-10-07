Підсудний застрелив суддю просто під час засідання суду: що відомо

У столиці Албанії стався трагічний випадок, коли 6 жовтня в Апеляційному суді Тирани підсудний відкрив вогонь просто у залі суду, смертельно поранивши суддю Астріта Калаю.

У Тирані підсудний застрелив суддю під час засідання

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 30-річний Елвіс Шкембі, який перебував під судом у справі про майновий спір, дістав зброю та здійснив кілька пострілів. Суддя Калая помер дорогою до лікарні. Двоє інших учасників процесу батько та син отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує.

Поліція оперативно затримала нападника. За даними слідства, чоловік діяв із мотивів помсти, адже очікував програти справу. Окрім Шкембі, правоохоронці також заарештували його дядька та охоронця суду у зв’язку зі стріляниною.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама висловив співчуття родині загиблого судді та наголосив, що "злочинна агресія проти судді вимагає найсуворішої правової відповіді". Він також закликав до посилення заходів безпеки в судах і жорсткішої відповідальності за незаконне зберігання зброї.

Генеральний прокурор Олсіан Чела заявив, що інцидент вдарив "по самих основах правосуддя". За його словами, після цього випадку безпеку суддів слід посилити "в усіх аспектах". Опозиційний лідер Салі Беріша назвав цей злочин першим за останні 35 років випадком убивства судді "під час виконання службових обов’язків". Він підкреслив, що це привід для серйозних роздумів усього албанського суспільства щодо рівня насильства та поваги до судової влади.

Випадки нападів на суддів у залах суду надзвичайно рідкісні, але не безпрецедентні. Подібна трагедія сталася десять років тому в Мілані, коли чоловік застрелив суддю, адвоката та співпідсудного, після чого був заарештований.

Суддя Астріт Калая мав понад 30 років юридичного стажу. Він розпочав кар’єру в районному суді, а у 2019 році був призначений до Апеляційного суду Тирани.