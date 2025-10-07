logo

Подсудимый застрелил судью прямо во время заседания суда: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Подсудимый застрелил судью прямо во время заседания суда: что известно

В столице Албании подсудимый застрелил судью Астрита Калая во время судебного заседания.

7 октября 2025, 17:50
Автор:
avatar

Slava Kot

В столице Албании произошел трагический случай, когда 6 октября в Апелляционном суде Тираны подсудимый открыл огонь прямо в зале суда, смертельно ранив судью Астрита Калая.

Подсудимый застрелил судью прямо во время заседания суда: что известно

В Тиране подсудимый застрелил судью во время заседания

Как сообщают местные СМИ, 30-летний Элвис Шкемби, находившийся под следствием по делу об имущественном споре, достал оружие и произвел несколько выстрелов. Судья Калая умер по дороге в больницу. Два других участников процесса отец и сын получили ранения, но их жизни ничего не угрожает.

Полиция оперативно задержала нападающего. По данным следствия, мужчина действовал по мотивам мести, ведь ожидал проиграть дело. Кроме Шкемби, правоохранители также арестовали его дядю и охранника суда в связи со стрельбой.

Премьер-министр Албании Эди Рама выразил соболезнования семье погибшего судьи и подчеркнул, что "преступная агрессия против судьи требует строжайшего правового ответа". Он также призвал к усилению мер безопасности в судах и более жесткой ответственности за незаконное хранение оружия.

Генеральный прокурор Олсиан Чела заявил, что инцидент ударил "по самим основаниям правосудия". По его словам, после этого случая безопасность судей следует усилить "во всех аспектах". Оппозиционный лидер Салли Бериша назвал это преступление первым за последние 35 лет случаем убийства судьи "при исполнении служебных обязанностей". Он подчеркнул, что это повод для серьезных размышлений всего албанского общества относительно уровня насилия и уважения судебной власти.

Случаи нападений на судей в залах суда очень редки, но не беспрецедентны. Подобная трагедия произошла десять лет назад в Милане, когда мужчина застрелил судью, адвоката и соподсудимого, после чего был арестован.

Судья Астрит Калая имел более 30 лет юридического стажа. Он начал карьеру в районном суде, а в 2019 году был назначен в Апелляционный суд Тираны.



