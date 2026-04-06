Озброєний напад на ТЦК у Харкові: зловмисник із гранатами та ножем поранив військового

У Харкові під час заходів із оповіщення стався резонансний злочин. Цивільний чоловік вчинив збройний напад на групу військовослужбовців, застосувавши ніж та пневматичну зброю.

Внаслідок інциденту один із представників ТЦК отримав серйозне ножове поранення в ділянку живота. Потерпілого було терміново госпіталізовано для надання медичної допомоги. Військові наголошують, що подібна агресія є неприпустимою: "Зухвала ж агресія цивільних проти військових в одну мить може призвести до беззахисності самих цивільних. Війна помилок не прощає. Зірвана мобілізація лише наближає фронт".

Правоохоронці з’ясували шокуючі обставини події. Під час спроби перевірити документи 55-річний місцевий мешканець почав чинити активний опір. Згідно з даними поліції, чоловік "кинув 2 тренувальні гранати, здійснив 2 постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого втік".

Попри спробу переховуватися, зловмисника було оперативно ідентифіковано та затримано. У Харківському ОТЦК підтвердили: "нападника оперативно розшукали та затримали представники Національної поліції України".

За вчинені дії фігуранту тепер загрожує суворе покарання — закон передбачає за подібні злочини від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Зазначимо, що такі напади на військових ТЦК стаються не вперше. Поліція Львівської області успішно завершила спецоперацію із розшуку та затримання чоловіка, який вдень 2 квітня скоїв смертельний напад на представника територіального центру комплектування. Трагедія сталася на вулиці Патона під час здійснення заходів з оповіщення населення.