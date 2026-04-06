Вооруженное нападение на ТЦК в Харькове: злоумышленник с гранатами и ножом ранил военного

В Харькове во время мероприятий по оповещению произошло резонансное преступление. Гражданский мужчина совершил вооруженное нападение на группу военнослужащих, применив нож и пневматическое оружие.

Иллюстративное фото

В результате инцидента один из представителей ТЦК получил серьезное ножевое ранение в участок живота. Пострадавший был срочно госпитализирован для оказания медицинской помощи. Военные подчеркивают, что подобная агрессия недопустима: "Вызывающая же агрессия гражданских против военных в одно мгновение может привести к беззащитности самих гражданских. Война ошибок не прощает. Сорванная мобилизация только приближает фронт".

Правоохранители выяснили шокирующие обстоятельства произошедшего. При попытке проверить документы 55-летний местный житель начал активно сопротивляться. Согласно данным полиции, мужчина "бросил 2 тренировочных гранаты, произвел 2 выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в участок живота одному из военнослужащих, после чего сбежал".

Несмотря на попытку скрываться, злоумышленник был оперативно идентифицирован и задержан. В Харьковском ОТЦК подтвердили: "нападающего оперативно разыскали и задержали представители Национальной полиции Украины".

За совершенные действия фигуранту теперь грозит суровое наказание — закон предусматривает подобные преступления от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Отметим, что подобные нападения на военных ТЦК происходят не впервые. Полиция Львовской области успешно завершила спецоперацию по розыску и задержанию мужчины, днем 2 апреля совершившего смертельное нападение на представителя территориального центра комплектования. Трагедия произошла на улице Патона во время осуществления мер по оповещению населения.