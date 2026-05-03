"О Боже, вона позаду тебе": акула переслідувала серфера біля узбережжя Каліфорнії (ВІДЕО)



















Небезпечний інцидент стався біля узбережжя Санта-Барбари, де акула кілька хвилин переслідувала серфера у відкритому океані. Кадри інциденту були зафіксовані на відео та швидко поширилися у мережі.

Акула переслідувала серфера в Каліфорнії. Фото з відкритих джерел

Двоє серферів Рон Такеда та Тевіс Бойсе каталися на фойл-дошках, які дозволяють "парити" над водою завдяки підводному крилу. Однак звичайне тренування двох чоловіків раптово перетворилося на боротьбу за виживання.

На записі видно, як біля одного з чоловіків з’являється велика тінь у воді. Спочатку серфери припустили, що це дельфін, але швидко зрозуміли, що за ними стежить акула.

"Не падай! Не падай! О Боже мій, вона позаду тебе! Пливи!", — крикнув Тевіс з жахом.

За їх словами, хижак переслідував серфера близько п’яти хвилин, перш ніж зник. Попри інцидент, ніхто не постраждав.

Фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень підтвердили автентичність відео. За їхньою оцінкою, на кадрах, ймовірно, зафіксована велика біла акула, яка є одним з найвідоміших океанічних хижаків.

Відео з інцидентом нападу акули на серферів можна переглянути нижче:

Серфери припускають, що підводна частина фойл-дошки могла нагадати акулі здобич, наприклад ската, і спровокувати її на переслідування. Попри пережите, серфери заявили, що не планують відмовлятися від улюбленого хобі. За їх словами, у разі небезпеки головне не падати у воду.

