"О Боже, вона позаду тебе": акула переслідувала серфера біля узбережжя Каліфорнії (ВІДЕО)

Slava Kot
Небезпечний інцидент стався біля узбережжя Санта-Барбари, де акула кілька хвилин переслідувала серфера у відкритому океані. Кадри інциденту були зафіксовані на відео та швидко поширилися у мережі.
Акула переслідувала серфера в Каліфорнії. Фото з відкритих джерел
Двоє серферів Рон Такеда та Тевіс Бойсе каталися на фойл-дошках, які дозволяють "парити" над водою завдяки підводному крилу. Однак звичайне тренування двох чоловіків раптово перетворилося на боротьбу за виживання.
На записі видно, як біля одного з чоловіків з’являється велика тінь у воді. Спочатку серфери припустили, що це дельфін, але швидко зрозуміли, що за ними стежить акула.
За їх словами, хижак переслідував серфера близько п’яти хвилин, перш ніж зник. Попри інцидент, ніхто не постраждав.
Фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень підтвердили автентичність відео. За їхньою оцінкою, на кадрах, ймовірно, зафіксована велика біла акула, яка є одним з найвідоміших океанічних хижаків.
Відео з інцидентом нападу акули на серферів можна переглянути нижче:
Серфери припускають, що підводна частина фойл-дошки могла нагадати акулі здобич, наприклад ската, і спровокувати її на переслідування. Попри пережите, серфери заявили, що не планують відмовлятися від улюбленого хобі. За їх словами, у разі небезпеки головне не падати у воду.
