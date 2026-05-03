"О Боже, она позади тебя": акула преследовала серфера у побережья Калифорнии (ВИДЕО)

Slava Kot
Опасный инцидент произошел у побережья Санта-Барбары, где несколько минут акула преследовала серфера в открытом океане. Кадры инцидента были зафиксированы на видео и быстро распространились по сети.
Акула преследовала серфера в Калифорнии. Фото из открытых источников
Два серфера Рон Такеда и Тевис Бойсе катались на фойл-досках, которые позволяют "парить" над водой благодаря подводному крылу. Однако обычная тренировка двух мужчин внезапно превратилась в борьбу за выживание.
На записи видно, как у одного из мужчин появляется большая тень в воде. Поначалу серферы предположили, что это дельфин, но скоро поняли, что за ними смотрит акула.
По их словам, хищник преследовал серфера около пяти минут, прежде чем скрылся. Несмотря на инцидент, никто не пострадал.
Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований подтвердили подлинность видео. По их оценке, на кадрах, вероятно, зафиксирована большая белая акула, являющаяся одним из самых известных океанических хищников.
Видео с инцидентом нападения акулы на серферов можно просмотреть ниже:
Серферы предполагают, что подводная часть фойл-доски могла напомнить акуле добычу, например ската, и спровоцировать ее на преследование. Несмотря на пережитое, серферы заявили, что не планируют отказываться от любимого хобби. По их словам, в случае опасности главное не падать в воду.
