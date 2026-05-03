"О Боже, она позади тебя": акула преследовала серфера у побережья Калифорнии (ВИДЕО)



















Опасный инцидент произошел у побережья Санта-Барбары, где несколько минут акула преследовала серфера в открытом океане. Кадры инцидента были зафиксированы на видео и быстро распространились по сети.

Акула преследовала серфера в Калифорнии. Фото из открытых источников

Два серфера Рон Такеда и Тевис Бойсе катались на фойл-досках, которые позволяют "парить" над водой благодаря подводному крылу. Однако обычная тренировка двух мужчин внезапно превратилась в борьбу за выживание.

На записи видно, как у одного из мужчин появляется большая тень в воде. Поначалу серферы предположили, что это дельфин, но скоро поняли, что за ними смотрит акула.

"Не падай! Не падай! О Боже мой, она позади тебя! Плыви!", — крикнул Тевис с ужасом.

По их словам, хищник преследовал серфера около пяти минут, прежде чем скрылся. Несмотря на инцидент, никто не пострадал.

Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований подтвердили подлинность видео. По их оценке, на кадрах, вероятно, зафиксирована большая белая акула, являющаяся одним из самых известных океанических хищников.

Видео с инцидентом нападения акулы на серферов можно просмотреть ниже:

Серферы предполагают, что подводная часть фойл-доски могла напомнить акуле добычу, например ската, и спровоцировать ее на преследование. Несмотря на пережитое, серферы заявили, что не планируют отказываться от любимого хобби. По их словам, в случае опасности главное не падать в воду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что акулы снова убили российского туриста.

Также "Комментарии" писали, что известно об акуле-гоблине, которая считается одним из самых загадочных существ на нашей планете.