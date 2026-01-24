Новий спалах вірусу, від якого немає вакцини: 75% смертності

В Індії зафіксували спалах вірусу Ніпах — однієї з найнебезпечніших інфекційних хвороб сучасності. Про це повідомляє PTI News.

Новий вірус

За даними медиків, рівень смертності від зараження може сягати до 75%, що робить вірус Ніпах значно небезпечнішим за більшість відомих вірусних інфекцій. Особливу тривогу викликає те, що на сьогодні не існує ні вакцини, ні специфічного противірусного лікування — лікарі можуть лише підтримувати стан пацієнтів і боротися з ускладненнями.

Вірус належить до зоонозних інфекцій і передається від тварин до людей, а також між людьми. Основні шляхи зараження — контакт із біологічними рідинами інфікованих, а також споживання заражених продуктів. Саме це значно ускладнює контроль над поширенням хвороби та підвищує ризик нових спалахів.

Початкові симптоми нагадують гостре вірусне захворювання: висока температура, сильна слабкість, кашель. Однак у важких випадках хвороба швидко прогресує — у пацієнтів розвивається запалення головного мозку (енцефаліт), що може призвести до судом, втрати свідомості та коми.

Місцева влада та медичні служби посилили епідеміологічний контроль, відстежують контакти хворих і закликають населення дотримуватися підвищених заходів безпеки. Фахівці попереджають: через високу летальність і відсутність лікування вірус Ніпах залишається серйозною загрозою не лише для Індії, а й для глобальної системи охорони здоров’я.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що о станнім часом медики частіше фіксують спалахи ентеровірусів, серед яких провідне місце займають віруси коксакі. Попри те, що вони не є "новими" у прямому сенсі, окремі штами можуть циркулювати активніше, викликаючи знайомі, але іноді інтенсивніші симптоми. Важливо правильно розуміти перебіг хвороби та знати, коли звертатися до лікаря.