Новий спалах вірусу, від якого немає вакцини: 75% смертності

В Індії зафіксували спалах смертельно небезпечного вірусу Ніпах, який має надзвичайно високу летальність і досі не має ані вакцини, ані ефективного лікування

24 січня 2026, 23:24
В Індії  зафіксували спалах вірусу Ніпах — однієї з найнебезпечніших інфекційних хвороб сучасності. Про це повідомляє PTI News.

Новий спалах вірусу, від якого немає вакцини: 75% смертності

Новий вірус

За даними медиків, рівень смертності від зараження може сягати до 75%, що робить вірус Ніпах значно небезпечнішим за більшість відомих вірусних інфекцій. Особливу тривогу викликає те, що на сьогодні не існує ні вакцини, ні специфічного противірусного лікування — лікарі можуть лише підтримувати стан пацієнтів і боротися з ускладненнями.

Вірус належить до зоонозних інфекцій і передається від тварин до людей, а також між людьми. Основні шляхи зараження — контакт із біологічними рідинами інфікованих, а також споживання заражених продуктів. Саме це значно ускладнює контроль над поширенням хвороби та підвищує ризик нових спалахів.

Початкові симптоми нагадують гостре вірусне захворювання: висока температура, сильна слабкість, кашель. Однак у важких випадках хвороба швидко прогресує — у пацієнтів розвивається запалення головного мозку (енцефаліт), що може призвести до судом, втрати свідомості та коми.

Місцева влада та медичні служби посилили епідеміологічний контроль, відстежують контакти хворих і закликають населення дотримуватися підвищених заходів безпеки. Фахівці попереджають: через високу летальність і відсутність лікування вірус Ніпах залишається серйозною загрозою не лише для Індії, а й для глобальної системи охорони здоров’я.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що останнім часом медики частіше фіксують спалахи ентеровірусів, серед яких провідне місце займають віруси коксакі. Попри те, що вони не є "новими" у прямому сенсі, окремі штами можуть циркулювати активніше, викликаючи знайомі, але іноді інтенсивніші симптоми. Важливо правильно розуміти перебіг хвороби та знати, коли звертатися до лікаря.



Джерело: https://www.ptinews.com/detail/national/nipah-scare-rt-pcr-tests-conducted-on-bats-at-kolkata-s-alipore-zoo/3307416
