Новая вспышка вируса, от которого нет вакцины: 75% смертности

В Индии зафиксировали вспышку вируса Нипах – одной из самых опасных инфекционных болезней современности. Об этом сообщает PTI News .

Новый вирус

По данным медиков, уровень смертности от заражения может достигать до 75%, что делает вирус Нипах значительно опаснее большинства известных вирусных инфекций. Особую тревогу вызывает то, что на сегодняшний день не существует ни вакцины, ни специфического противовирусного лечения — врачи могут только поддерживать состояние пациентов и бороться с осложнениями.

Вирус относится к зоонозным инфекциям и передается от животных людям, а также между людьми. Основные пути заражения – контакт с биологическими жидкостями инфицированных, а также потребление зараженных продуктов. Это значительно усложняет контроль над распространением болезни и повышает риск новых вспышек.

Первоначальные симптомы напоминают острое вирусное заболевание: высокая температура, сильная слабость, кашель. Однако в тяжелых случаях болезнь быстро прогрессирует — у пациентов развивается воспаление головного мозга (энцефалит), что может привести к судорогам, потере сознания и комы.

Местные власти и медицинские службы усилили эпидемиологический контроль, отслеживают контакты больных и призывают население соблюдать повышенные меры безопасности. Специалисты предупреждают: из-за высокой летальности и отсутствия лечения вирус Нипах остается серьезной угрозой не только Индии, но и глобальной системе здравоохранения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в последнее время медики чаще фиксируют вспышки энтеровирусов, среди которых ведущее место занимают вирусы коксаки. Несмотря на то, что они не "новы" в прямом смысле, отдельные штаммы могут циркулировать активнее, вызывая знакомые, но иногда более интенсивные симптомы. Важно правильно понимать течение болезни и знать, когда обращаться к врачу.