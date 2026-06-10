Новий позов проти Коломойського: ЗМІ дізналися, що вимагає адвокат Карпенко

Адвокат Сергій Карпенко вимагає від Ігоря Коломойського 4,4 млрд грн моральної компенсації (майже 100 млн дол.) за замах на своє вбивство.

Коломойський у суді. Фото з відкритих джерел

Відповідний позов він подав сьогодні до Шевченківського райсуду Києва, який розглядає кримінальне провадження щодо організації замовного вбивства адвоката у 2003 році, пише видання “Українські новини”.

Журналісти зазначають, що за даними слідства, причиною замаху на Карпенка стала відмова адвоката внести зміни до документів про збори акціонерів запорізького комбінату “Дніпроспецсталь” в інтересах Коломойського. У серпні 2003 року у Феодосії, як пише ЗМІ, на адвоката напали четверо виконавців. Вони завдали йому ударів металевим прутом по голові та численних ножових поранень у груди, живіт і спину, лікарям вдалося врятувати його життя, повідомило видання.

“Чотирьох виконавців злочину засудили до позбавлення волі на строки від шести до дванадцяти років. У 2005 році справу щодо ймовірного замовника було виділено в окреме провадження. Того ж року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що розгляд справи не рухався десятки років, але у травні 2024 року правоохоронці повідомили Коломойському про підозру в організації замовного вбивства. Вони наголосили, що встановили беззаперечні докази, які підтверджують особу замовника, зазначає ЗМІ.

Видання нагадало, що з вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою. Спочатку він отримав підозру за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного ймовірно злочинним шляхом, пише ЗМІ. Згодом йому повідомили ще про дві підозри, пов’язані з виведенням із "ПриватБанку" загалом 15 млрд грн. У 2025 році, за даними журналістів, Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників нині державного "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити банку понад 3 млрд доларів компенсації та судових витрат.



