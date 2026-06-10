Новый иск против Коломойского: СМИ узнали, что требует адвокат Карпенко

Адвокат Сергей Карпенко требует от Игоря Коломойского 4,4 млрд грн моральной компенсации (около 100 млн долл.) за покушение на свое убийство.

Коломойский в суде. Фото из открытых источников

Соответствующий иск он подал сегодня в Шевченковский райсуд Киева, который рассматривает уголовное производство по организации заказного убийства адвоката в 2003 году, пишет издание "Українські новини".

Журналисты отмечают, что по данным следствия, причиной покушения на Карпенко стал отказ адвоката внести изменения в документы о собрании акционеров запорожского комбината "Днепроспецсталь" в интересах Коломойского. В августе 2003 года в Феодосии, как пишет СМИ, на адвоката напали четверо исполнителей. Они нанесли ему удары металлическим прутом по голове и многочисленным ножевым ранениям в грудь, живот и спину, врачам удалось спасти его жизнь, сообщило издание.

"Четыре исполнителя преступления приговорили к лишению свободы на сроки от шести до двенадцати лет. В 2005 году дело относительно вероятного заказчика было выделено в отдельное производство. В том же году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Коломойского по подозрению в организации покушения на убийство", — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что рассмотрение дела не двигалось десятки лет, но в мае 2024 года правоохранители сообщили Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства. Они отметили, что установили безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика, отмечает СМИ.

Издание напомнило, что с сентября 2023 года Коломойский находится под стражей. Сначала он получил подозрение по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного предположительно преступным путем, пишет СМИ. Впоследствии ему сообщили еще о двух подозрениях, связанных с выводом из "ПриватБанка" в общей сложности 15 млрд грн. В 2025 году, по данным журналистов, Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ныне государственного "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более 3 млрд долларов компенсации и судебных издержек.



