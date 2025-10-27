Нострадамус зробив моторошне передбачення до кінця 2025 року

Світ уже кілька років живе у стані глобальної напруги: війна в Україні, конфлікт на Близькому Сході, загострення відносин між Китаєм і Заходом. Саме цей фон подій робить старі пророцтва Нострадамуса особливо тривожними. Згідно з інтерпретаціями його віршів, французький астролог нібито передбачив нові катастрофи, які можуть статися до кінця 2025 року.

Нострадамус зробив моторошне передбачення на 2025 рік

Як пише Daily Mail, Нострадамус у своїй збірці "Пророцтва" писав про можливість настання катастрофи у 2025 році.

"Коли Марс правитиме його шляхом серед зірок, людська кров окропить святилище. Три вогні піднімуться зі східних боків, тоді як Захід втратить своє світло в тиші", — йдеться в пророцтві.

Прихильники Нострадамуса вважають, що це пророцтво може бути символічним попередженням про масштабні конфлікти, зокрема про Третю світову війну. Марс традиційно уособлює війну, агресію та насильство, тоді як "вогні на сході" часто тлумачать як підйом військових або політичних сил в Азії.

Водночас згадка про те, що "Захід втратить своє світло", може означати послаблення ролі західних держав на міжнародній арені внаслідок економічної кризи, чи політичних змін.

Ще одне пророцтво Нострадамуса, яке сучасні дослідники пов’язують із 2025 роком, стосується загадкової "вогняної кулі з космосу".

"З космосу підніметься вогняна куля, провісник долі, благає світ. Наука і доля в космічному танці, доля Землі, другий шанс", — пише Нострадамус.

Цей уривок трактують як натяк на можливе падіння астероїда або появу нової космічної загрози. Інші інтерпретатори вважають, що "вогняна куля" може бути метафорою, наприклад, символом ядерної зброї або технологічної катастрофи.

Існує ще одне передбачення з його текстів, яке звучить напрочуд сучасно.

"Через тривалу війну все військо виснажилося, так що вони не знайшли грошей для солдатів; замість золота чи срібла вони прийдуть до шкіри, галльської латуні та знаку півмісяця", — йдеться в передбачені.

Дослідники бачать у цьому натяк на затяжні військові конфлікти, зокрема в Україні, а також економічне виснаження держав.

Попри популярність Нострадамуса, більшість істориків і науковців наголошують, що його тексти написані алегорично та не мають конкретних дат. Багато передбачень, які вважаються "здійсненими", тлумачаться заднім числом. Крім того, астролог передбачав Третю світову війну у 2002 році, проте цього не сталося.

