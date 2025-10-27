Нострадамус сделал жуткое предсказание до конца 2025 года

Мир уже несколько лет живет в состоянии глобальных напряжений: война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, обострение отношений между Китаем и Западом. Именно этот фон событий делает старые пророчества Нострадамуса особенно тревожными. Согласно интерпретациям его стихов, французский астролог якобы предусмотрел новые катастрофы, которые могут произойти до конца 2025 года.

Нострадамус сделал жуткое предсказание на 2025 год

Как пишет Daily Mail, Нострадамус в своем сборнике "Пророчества" писал о возможности наступления катастрофы в 2025 году.

"Когда Марс будет править его путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище. Три огня поднимутся с восточных сторон, тогда как Запад потеряет свой свет в тишине", — говорится в пророчестве.

Сторонники Нострадамуса считают, что это пророчество может быть символическим предупреждением о масштабных конфликтах, в частности, о Третьей мировой войне. Марс традиционно олицетворяет войну, агрессию и насилие, тогда как "огни на востоке" часто толкуются как подъем военных или политических сил в Азии.

В то же время упоминание о том, что "Запад потеряет свой свет", может означать ослабление роли западных государств на международной арене в результате экономического кризиса или политических изменений.

Еще одно пророчество Нострадамуса, связываемое современными исследователями с 2025 годом, касается загадочного "огненного шара из космоса".

"Из космоса поднимется огненный шар, предсказатель судьбы, умоляет мир. Наука и судьба в космическом танце, судьба Земли, второй шанс", — пишет Нострадамус.

Этот отрывок трактуют как намек на возможное падение астероида или появление новой космической угрозы. Другие интерпретаторы считают, что "огненный шар" может являться метафорой, например, символом ядерного оружия или технологической катастрофы.

Существует еще одно предсказание из его текстов, которое звучит удивительно современно.

"Из-за продолжительной войны все войско истощилось, так что они не нашли денег для солдат; вместо золота или серебра они придут к коже, галльской латуне и знаку полумесяца", — говорится в предсказаниях.

Исследователи видят в этом намек на затяжные военные конфликты, в частности, в Украине, а также экономическое истощение государств.

Несмотря на популярность Нострадамуса, большинство историков и ученых отмечают, что его тексты написаны иносказательно и не имеют конкретных дат. Многие предсказания, которые считаются "осуществленными", толкуются задним числом. Кроме того, астролог предусматривал Третью мировую войну в 2002 году, однако этого не произошло.

