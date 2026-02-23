Відомий волонтер та блогер Денис "Голландець" Христов отримав поранення під час здійснення евакуаційної місії на Харківщині. Його автомобіль, на якому був чіткий напис "Евакуація цивільних", став ціллю ворожого БпЛА.

«Не сьогодні, під*ри!»: волонтер Денис «Голландець» Христов потрапив під удар російського дрона під час евакуації

За даними Харківської обласної прокуратури, інцидент стався 23 лютого близько 13:20 у селі Прилютове Куп’янського району. Волонтер прямував до населеного пункту Гусинка для евакуації місцевих жителів, коли російський FPV-дрон влучив у дорогу поруч із транспортним засобом.

Попри отримані травми та пошкодження автівки, Денис Христов опублікував повідомлення у соцмережах: "Верніше, не доїхав... Хочете прикол, повертаюсь своїм ходом. Якщо не витіку по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення узкім пілотам БпЛА. НЕ СЬОГОДНІ ПІД@РИ!".

Наразі потерпілого госпіталізовано для надання медичної допомоги. Куп’янська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська в ніч на 22 лютого завдали артилерійського удару по старовинному Спасо-Преображенському соборі у Нікополі у Дніпропетровській області. Унаслідок обстрілу РФ пошкоджено фасад храму, знищено літню альтанку та частково зруйновано приміщення бібліотеки. Постраждала одна жінка.