Известный волонтер и блогер Денис "Голландец" Христов получил ранения во время эвакуационной миссии в Харьковской области. Его автомобиль, на котором была четкая надпись "Эвакуация гражданских", стала целью враждебного БПЛА.

«Не сегодня, пид*ры!»: волонтер Денис «Голландец» Христов попал под удар русского дрона во время эвакуации

По данным Харьковской областной прокуратуры, инцидент произошел 23 февраля около 13:20 в селе Прилютово Купянского района. Волонтер направлялся в населенный пункт Гусинка для эвакуации местных жителей, когда российский FPV-дрон попал в дорогу рядом с транспортным средством.

Несмотря на травмы и повреждения автомобиля, Денис Христов опубликовал сообщения в соцсетях: "Вернее, не доехал... Хотите прикол, возвращаюсь своим ходом. Если не истеку по дороге в Харьков, напишу свое стандартное сообщение узким пилотам БпЛА. НЕ СЕГОДНЯ ПИД@РЫ!".

Пострадавший госпитализирован для оказания медицинской помощи. Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).





