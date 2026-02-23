logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия «Не сегодня, пид*ры!»: волонтер Денис «Голландец» Христов попал под удар русского дрона во время эвакуации
commentss НОВОСТИ Все новости

«Не сегодня, пид*ры!»: волонтер Денис «Голландец» Христов попал под удар русского дрона во время эвакуации

Удар FPV-дрона по машине волонтера в Купянском районе: Денис Христов получил ранение и направляется в больницу

23 февраля 2026, 19:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Известный волонтер и блогер Денис "Голландец" Христов получил ранения во время эвакуационной миссии в Харьковской области. Его автомобиль, на котором была четкая надпись "Эвакуация гражданских", стала целью враждебного БПЛА.

«Не сегодня, пид*ры!»: волонтер Денис «Голландец» Христов попал под удар русского дрона во время эвакуации

«Не сегодня, пид*ры!»: волонтер Денис «Голландец» Христов попал под удар русского дрона во время эвакуации

По данным Харьковской областной прокуратуры, инцидент произошел 23 февраля около 13:20 в селе Прилютово Купянского района. Волонтер направлялся в населенный пункт Гусинка для эвакуации местных жителей, когда российский FPV-дрон попал в дорогу рядом с транспортным средством.

Несмотря на травмы и повреждения автомобиля, Денис Христов опубликовал сообщения в соцсетях: "Вернее, не доехал... Хотите прикол, возвращаюсь своим ходом. Если не истеку по дороге в Харьков, напишу свое стандартное сообщение узким пилотам БпЛА. НЕ СЕГОДНЯ ПИД@РЫ!".

Пострадавший госпитализирован для оказания медицинской помощи. Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

                                                                                                                                                       

«Не сегодня, пид*ры!»: волонтер Денис «Голландец» Христов попал под удар русского дрона во время эвакуации - фото 2
«Не сегодня, пид*ры!»: волонтер Денис «Голландец» Христов попал под удар русского дрона во время эвакуации - фото 2

                                                                                                    

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска в ночь на 22 февраля нанесли артиллерийский удар по старинному Спасо-Преображенскому собору в Никополе в Днепропетровской области. В результате обстрела РФ поврежден фасад храма, уничтожена летняя беседка и частично разрушены помещения библиотеки. Пострадала одна женщина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости