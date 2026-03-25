Напад на контролера у Львові: військовий допоміг затримати агресивного «зайця»
НОВИНИ

Напад на контролера у Львові: військовий допоміг затримати агресивного «зайця»

Бійка на зупинці у Львові: пасажир атакував працівника «Львівавтодору» та опинився в руках поліції

25 березня 2026, 19:22
Недилько Ксения

У Львові чергова перевірка оплати проїзду в громадському транспорті завершилася нападом на посадову особу. Конфлікт виник в одному з міських автобусів, де пасажир відмовився підтверджувати наявність квитка.

Напад на контролера у Львові: військовий допоміг затримати агресивного «зайця»

Транспорт у Львові

Як повідомили в ЛКП "Львівавтодор", чоловік не реагував на законні вимоги працівників служби контролю, через що його попросили вийти з салону. Проте на зупинці ситуація раптово загострилася.

"Уже виходячи з автобуса, чоловік раптово схопив одного з контролерів за верхній одяг та повалив його на землю", — розповіли деталі інциденту в комунальному підприємстві.

Втекти дебоширу не дозволив щасливий збіг обставин: поруч на зупинці перебував військовослужбовець. Побачивши напад, він миттєво втрутився.

"Разом із напарником контролера він оперативно втрутився у ситуацію, скрутив дебошира та утримував його до приїзду екіпажу поліції", — зазначили в "Львівавтодорі".

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Варто зауважити, що останнім часом у громадському транспорті великих міст почастішали випадки агресії. Нагадаємо, нещодавно в столичному метро також зафіксували масову бійку між пасажирами, яка почалася через спробу викрадення мобільного телефону безпосередньо під час руху потяга.

Це спровокувало миттєву агресію: чоловіки почали штовхатися, зачепивши третього пасажира. У результаті сутичка переросла у повноцінну бійку на трьох.                                                                                                                                                                       



