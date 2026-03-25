Нападение на контролера во Львове: военный помог задержать агрессивного «зайца»

Во Львове очередная проверка оплаты проезда в общественном транспорте завершилась нападением на должностное лицо. Конфликт возник в одном из городских автобусов, где пассажир отказался подтверждать наличие билета.

Как сообщили в ЛКП "Львовавтодор", мужчина не реагировал на законные требования работников службы контроля, из-за чего его попросили выйти из салона. Однако на остановке ситуация внезапно обострилась.

"Уже выходя из автобуса, мужчина внезапно схватил одного из контролеров за верхнюю одежду и повалил его на землю", — рассказали детали инцидента в коммунальном предприятии.

Убежать дебоширу не позволило счастливое стечение обстоятельств: рядом на остановке находился военнослужащий. Увидев нападение, он мгновенно вмешался.

"Вместе с напарником контролера он оперативно вмешался в ситуацию, скрутил дебошира и удерживал его до приезда экипажа полиции", — отметили в "Львовавтодоре".

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Следует заметить, что в последнее время в общественном транспорте крупных городов участились случаи агрессии. Напомним, недавно в столичном метро также зафиксировали массовую драку между пассажирами, которая началась из-за попытки угона мобильного телефона непосредственно во время движения поезда.

Это спровоцировало мгновенную агрессию: мужчины начали толкаться, задев третьего пассажира. В результате схватка переросла в полноценную драку на троих.