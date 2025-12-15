Намагався врятувати дружину: під час стрілянини у Сіднеї загинув уродженець України

Рубрики
Під час масової стрілянини на популярному пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинув уродженець України Алекс Клейтман. Трагедія сталася 14 грудня під час святкування єврейського свята Хануки, яке щороку збирає сотні людей у цій місцевості в Австралії.
За даними Daily Mail, Алекс Клейтман отримав смертельне поранення, коли намагався захистити свою дружину Ларису від куль. За словами жінки, чоловік підвівся, аби прикрити її собою, і в цей момент куля влучила йому в голову. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати його життя.
Подружжя прожило разом понад 50 років. Алекс Клейтман пережив Другу світову війну ще дитиною. ЗМІ вказують, що Алекс жертва Голокосту, який прожив у країні майже 60 років. Врешті він з родиною емігрував до Австралії з України. Алекс та Лариса Клейтман виховали двох дітей та мали 11 онуків. Щороку пара відвідувала святкування Хануки поблизу Бонді-Біч.
Австралійська поліція кваліфікує стрілянину в Сіднеї як теракт. За офіційною інформацією, стрілянину вчинили 50-річний батько та його 24-річний син. Один із нападників загинув на місці, інший перебуває під вартою у важкому стані. Загальна кількість загиблих сягнула щонайменше 15 осіб, ще понад 40 людей отримали поранення.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про кривавий напад під час святкування Хануки на пляжі в Сіднеї. Теракт став найбільшим за останні 30 років в Австралії, а саме з часів трагедії в Порт-Артурі 1996 року, коли загинули 35 людей.