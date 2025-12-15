logo_ukra

Намагався врятувати дружину: під час стрілянини у Сіднеї загинув уродженець України
commentss НОВИНИ Всі новини

Намагався врятувати дружину: під час стрілянини у Сіднеї загинув уродженець України

Під час масової стрілянини на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинув уродженець України Алекс Клейтман, який намагався захистити дружину.

15 грудня 2025, 08:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час масової стрілянини на популярному пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинув уродженець України Алекс Клейтман. Трагедія сталася 14 грудня під час святкування єврейського свята Хануки, яке щороку збирає сотні людей у цій місцевості в Австралії.

Намагався врятувати дружину: під час стрілянини у Сіднеї загинув уродженець України

Під час теракту в Сіднеї загинув емігрант з України. Фото з відкритих джерел

За даними Daily Mail, Алекс Клейтман отримав смертельне поранення, коли намагався захистити свою дружину Ларису від куль. За словами жінки, чоловік підвівся, аби прикрити її собою, і в цей момент куля влучила йому в голову. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати його життя.

"Він підвівся, щоб захистити мене, і куля влучила йому в голову", — пояснила Лариса.

Подружжя прожило разом понад 50 років. Алекс Клейтман пережив Другу світову війну ще дитиною. ЗМІ вказують, що Алекс жертва Голокосту, який прожив у країні майже 60 років. Врешті він з родиною емігрував до Австралії з України. Алекс та Лариса Клейтман виховали двох дітей та мали 11 онуків. Щороку пара відвідувала святкування Хануки поблизу Бонді-Біч.

Намагався врятувати дружину: під час стрілянини у Сіднеї загинув уродженець України - фото 2

Лариса Клейман

Австралійська поліція кваліфікує стрілянину в Сіднеї як теракт. За офіційною інформацією, стрілянину вчинили 50-річний батько та його 24-річний син. Один із нападників загинув на місці, інший перебуває під вартою у важкому стані. Загальна кількість загиблих сягнула щонайменше 15 осіб, ще понад 40 людей отримали поранення. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про кривавий напад під час святкування Хануки на пляжі в Сіднеї. Теракт став найбільшим за останні 30 років в Австралії, а саме з часів трагедії в Порт-Артурі 1996 року, коли загинули 35 людей.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15382409/bondi-beach-shooting-husband-killed-widow-Larisa-Kleytman.html
