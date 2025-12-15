Пытался спасти жену: во время стрельбы в Сиднее погиб уроженец Украины

Во время массовой стрельбы на популярном пляже Бонди-Бич в Сиднее погиб уроженец Украины Алекс Клейтман. Трагедия произошла 14 декабря во время празднования еврейского праздника Хануки, ежегодно собирающего сотни людей в этой местности в Австралии.

Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины. Фото из открытых источников

По данным Daily Mail, Алекс Клейтман получил смертельное ранение, когда пытался оградить свою жену Ларису от пуль. По словам женщины, мужчина встал, чтобы прикрыть ее собой, и в этот момент пуля попала ему в голову. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти его жизнь.

"Он встал, чтобы защитить меня, и пуля попала ему в голову", – объяснила Лариса.

Супруги прожили вместе более 50 лет. Алекс Клейтман пережил вторую мировую войну еще ребенком. СМИ указывают, что Алекс жертва Холокоста, проживший в стране почти 60 лет. В конце концов, он с семьей эмигрировал в Австралию из Украины. Алекс и Лариса Клейтман воспитали двоих детей и имели 11 внуков. Ежегодно пара посещала празднование Хануки вблизи Бонди-Бич.

Лариса Клейман

Австралийская полиция квалифицирует стрельбу в Сиднее как теракт. По официальной информации, стрельбу устроили 50-летний отец и его 24-летний сын. Один из нападавших погиб на месте, другой находится под стражей в тяжелом состоянии. Общее число погибших достигло не менее 15 человек, еще более 40 человек получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о кровавом нападении во время празднования Хануки на пляже в Сиднее. Теракт стал самым большим за последние 30 лет в Австралии, а именно со времен трагедии в Порт-Артуре в 1996 году, когда погибли 35 человек.