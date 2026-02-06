Увечері 6 лютого у селі Дуліби Стрийського району Львівської області стався потужний вибух, який призвів до руйнування будівлі. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників о 17:53.

На Львівщині рятувальники ліквідовують наслідки потужного вибуху (ФОТО, ВІДЕО)

Як повідомили у ДСНС, "внаслідок події зруйновано двоповерхову будівлю". На місці інциденту одразу розпочали роботу пожежно-рятувальні підрозділи та правоохоронці. "Надзвичайники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій", — зазначили у відомстві.

Згодом стало відомо, що епіцентром вибуху стала станція технічного обслуговування (СТО). За попередньою інформацією, причиною став вибух газу. Внаслідок інциденту травми отримали троє людей.

Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва у коментарі "Суспільному" повідомила: "Унаслідок вибуху газу травмувалися троє людей. Усіх госпіталізували до Стрийської лікарні".

Наразі фахівці продовжують роботу на місці події для встановлення всіх обставин вибуху.

На місці події працюють рятувальники ДСНС Львівщини, кінологічне відділення мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України та правоохоронці.

Під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами було знайдено чоловіка без ознак життя.

Роботи тривають.

