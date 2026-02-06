logo

Во Львовской области спасатели ликвидируют последствия мощного взрыва (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львовской области спасатели ликвидируют последствия мощного взрыва (ФОТО, ВИДЕО)

Три человека госпитализированы из-за взрыва газа в Стрыйском районе: детали от ГСЧС и медиков

6 февраля 2026, 21:25
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вечером 6 февраля в селе Дулибы Стрыйского района Львовской области произошел мощный взрыв, приведший к разрушению здания. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило спасателям в 17:53.

Во Львовской области спасатели ликвидируют последствия мощного взрыва (ФОТО, ВИДЕО)

Во Львовской области спасатели ликвидируют последствия мощного взрыва (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщили в ГСЧС, "в результате происшествия разрушено двухэтажное здание". На месте инцидента сразу же начали работу пожарно-спасательные подразделения и правоохранители. "Чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят разбор конструкций", — отметили в ведомстве.

Позже стало известно, что эпицентром взрыва стала станция технического обслуживания (СТО). По предварительной информации причиной стал взрыв газа. В результате инцидента травмы получили три человека.

Представитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева в комментарии "Суспильному" сообщила: "В результате взрыва газа травмировались три человека. Всех госпитализировали в Стрыйскую больницу".

Специалисты продолжают работу на месте происшествия для установления всех обстоятельств взрыва.

ГСЧС в 21:17: взрыв в здании, трое пострадавших и один погибший. Сегодня, 6 февраля в 17:53, спасатели получили сообщение о взрыве в селе Дулибы Стрыйского района Львовской области, в результате чего было разрушено двухэтажное здание.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС Львовщины, кинологическое отделение мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины и правоохранители.

В результате взрыва три человека пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Во время проведения работ по разбору разрушенного здания под завалами был найден мужчина без признаков жизни.

Работы продолжаются.

Информация обновляется.

