Могло бути сотні жертв: у Києві університет проводив масовий захід на вулиці під час тривоги (ВІДЕО)

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо керівництва одного з вищих навчальних закладів у Дарницькому районі Києва. Причиною став гучний інцидент із проведенням масового заходу для студентів просто неба всупереч правилам безпеки під час повітряної загрози. Сигнал про кричуще порушення надійшов на спецлінію поліції безпосередньо під час дії ворожої небезпеки.

Університет у Києві. Фото: НПУ

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група попередньо з'ясувала, що адміністрація університету організувала на відкритому майданчику урочисте посвячення першокурсників. Коли в місті залунали сирени, організатори вирішили не зупиняти святкування, проігнорувавши загрозу.

"Правоохоронці попередньо встановили, що на відкритій території навчального закладу проводилося посвячення першокурсників, — коментують ситуацію у поліції. — Водночас після оголошення тривоги захід не припинили, а студентів не направили в укриття".

Масштаб події підтверджують і численні кадри, які швидко розійшлися місцевими пабліками та викликали хвилю обурення в мережі. На опублікованих відео чітко видно, що на площі одночасно перебували тисячі молодих людей, які залишалися беззахисними перед потенційним ракетним чи дроновим ударом.

Через бездіяльність відповідальних осіб, яка могла призвести до трагедії, слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за першою частиною статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість. Наразі тривають перевірки, встановлюються всі деталі та визначається коло осіб, чиї рішення поставили під загрозу життя та здоров'я студентів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що КМДА звітувала про плачевний стан укриттів у Києві.