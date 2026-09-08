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Могло быть сотни жертв: в Киеве университет проводил массовое мероприятие на улице во время тревоги (ВИДЕО)

Служебная халатность в Дарницком районе: правоохранители взялись за университет, проигнорировавший воздушную тревогу

8 сентября 2026, 18:37
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Недилько Ксения

Столичные правоохранители начали уголовное производство по руководству одного из высших учебных заведений в Дарницком районе Киева. Причиной стал громкий инцидент с проведением массового мероприятия для студентов под открытым небом вопреки правилам безопасности во время воздушной угрозы. Сигнал о вопиющем нарушении поступил на спецлинию полиции непосредственно во время действия враждебной опасности.

Могло быть сотни жертв: в Киеве университет проводил массовое мероприятие на улице во время тревоги (ВИДЕО)

Университет в Киеве. Фото: НПУ

Прибыв на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно выяснила, что администрация университета организовала на открытой площадке торжественное посвящение первокурсников. Когда в городе раздались сирены, организаторы решили не останавливать празднование, проигнорировав угрозу.

Могло быть сотни жертв: в Киеве университет проводил массовое мероприятие на улице во время тревоги (ВИДЕО) - фото 2

"Правоохранители предварительно установили, что на открытой территории учебного заведения проводилось посвящение первокурсников, — комментируют ситуацию в полиции. — В то же время после объявления тревоги мероприятие не прекратили, а студентов не направили в укрытие".

Масштаб происшествия подтверждают и многочисленные кадры, которые быстро разошлись местными пабликами и вызвали возмущение в сети. На опубликованных видео ясно видно, что на площади одновременно находились тысячи молодых людей, которые оставались беззащитными перед потенциальным ракетным или дроновым ударом.

Из-за бездействия ответственных лиц, которое могло привести к трагедии, следователи Дарницкого управления полиции открыли уголовное производство по первой части статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность. В настоящее время ведутся проверки, устанавливаются все детали и определяется круг лиц, чьи решения поставили под угрозу жизнь и здоровье студентов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что КГГА отчиталась о плачевном состоянии укрытий в Киеве .



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