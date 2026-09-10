logo_ukra

BTC/USD

77165

ETH/USD

2434.59

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події «Ми дійшли до межі»: Мінфін попереджає про затримки соцвиплат та загрозу девальвації гривні
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ми дійшли до межі»: Мінфін попереджає про затримки соцвиплат та загрозу девальвації гривні

Оборона — насамперед: затримка західної допомоги змусить уряд заморозити непершочергові бюджетні витрати

10 вересня 2026, 16:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив про можливі затримки із соціальними виплатами в Україні через критичний рівень ліквідності державного бюджету. Виступаючи в парламентському комітеті, урядовець закликав народних депутатів негайно підтримати законопроєкти, необхідні для отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу та МВФ, оскільки затримки міжнародних коштів можуть змусити владу увімкнути друкарський станок, що спровокує знецінення гривні та стрімке зростання цін.

«Ми дійшли до межі»: Мінфін попереджає про затримки соцвиплат та загрозу девальвації гривні

Ілюстративне фото

"Ми зараз дійшли до межі і немає пояснень, — наголосив очільник Мінфіну під час звернення до депутатів, — чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи, яка ціна питання".

Сергій Марченко пояснив, що відомство розробило чіткий антикризовий план дій на випадок дефіциту ліквідності, який складається з двох основних етапів: перенесення другорядних витрат на кінець року та впровадження спеціального регламенту виділення коштів.

У разі загострення ресурсної кризи Кабмін фінансуватиме потреби країни за чіткою ієрархією. Абсолютним пріоритетом залишаться військові потреби, тоді як цивільні сфери чекатимуть своєї черги.

"Будуть надходити доходи, ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони, — деталізував міністр механізм розподілу грошей, — далі, як тільки з’являється фінансування, ми фінансуємо всі інші видатки".

Цей жорсткий принцип зачепить як загальнодержавний, так і місцеві бюджети, що призведе до тимчасового заморожування програм розвитку та капітальних ремонтів.

Найбільшим ризиком відсутності зовнішніх запозичень керівник Мінфіну називає вимушений перехід до емісії нацвалюти, що матиме важкі наслідки для економіки та суспільства.

"Затримка викличе соціальне збурення, — підкреслив Марченко, зауваживши, що уряд не зможе просто пасивно спостерігати за порожньою скарбницею, — внаслідок соціального збурення будуть інші кроки і дії. Ми не виключаємо монетарного фінансування бюджету. З відповідною девальвацією гривні, інфляцією й іншими негативними наслідками".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ця ситуація спровокувала хвилю жорсткої критики з боку інших народних депутатів, які звинуватили виконавчу владу у легковажному ставленні до бюджетного планування та пріоритетів під час війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини