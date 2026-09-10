«Ми дійшли до межі»: Мінфін попереджає про затримки соцвиплат та загрозу девальвації гривні

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив про можливі затримки із соціальними виплатами в Україні через критичний рівень ліквідності державного бюджету. Виступаючи в парламентському комітеті, урядовець закликав народних депутатів негайно підтримати законопроєкти, необхідні для отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу та МВФ, оскільки затримки міжнародних коштів можуть змусити владу увімкнути друкарський станок, що спровокує знецінення гривні та стрімке зростання цін.

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"Ми зараз дійшли до межі і немає пояснень, — наголосив очільник Мінфіну під час звернення до депутатів, — чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи, яка ціна питання".

Сергій Марченко пояснив, що відомство розробило чіткий антикризовий план дій на випадок дефіциту ліквідності, який складається з двох основних етапів: перенесення другорядних витрат на кінець року та впровадження спеціального регламенту виділення коштів.

У разі загострення ресурсної кризи Кабмін фінансуватиме потреби країни за чіткою ієрархією. Абсолютним пріоритетом залишаться військові потреби, тоді як цивільні сфери чекатимуть своєї черги.

"Будуть надходити доходи, ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони, — деталізував міністр механізм розподілу грошей, — далі, як тільки з’являється фінансування, ми фінансуємо всі інші видатки".

Цей жорсткий принцип зачепить як загальнодержавний, так і місцеві бюджети, що призведе до тимчасового заморожування програм розвитку та капітальних ремонтів.

Найбільшим ризиком відсутності зовнішніх запозичень керівник Мінфіну називає вимушений перехід до емісії нацвалюти, що матиме важкі наслідки для економіки та суспільства.

"Затримка викличе соціальне збурення, — підкреслив Марченко, зауваживши, що уряд не зможе просто пасивно спостерігати за порожньою скарбницею, — внаслідок соціального збурення будуть інші кроки і дії. Ми не виключаємо монетарного фінансування бюджету. З відповідною девальвацією гривні, інфляцією й іншими негативними наслідками".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ця ситуація спровокувала хвилю жорсткої критики з боку інших народних депутатів, які звинуватили виконавчу владу у легковажному ставленні до бюджетного планування та пріоритетів під час війни.