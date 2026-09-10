«Мы дошли до предела»: Минфин предупреждает о задержках соцвыплат и угрозе девальвации гривны

Министр финансов Сергей Марченко предупредил о возможных задержках с социальными выплатами в Украине из-за критического уровня ликвидности государственного бюджета. Выступая в парламентском комитете, чиновник призвал народных депутатов немедленно поддержать законопроекты, необходимые для получения финансовой помощи от Европейского Союза и МВФ, поскольку задержки международных средств могут вынудить власти включить печатный станок, спровоцирующий обесценивание гривни и стремительный рост цен.

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"Мы сейчас дошли до предела и нет объяснений, — подчеркнул глава Минфина во время обращения к депутатам, — почему мы в этот сложный период не можем проголосовать эти законопроекты, понимая, какая цена вопроса".

Сергей Марченко пояснил, что ведомство разработало четкий антикризисный план действий на случай дефицита ликвидности, состоящий из двух основных этапов: перенос второстепенных расходов на конец года и внедрение специального регламента выделения средств.

В случае обострения ресурсного кризиса, Кабмин будет финансировать потребности страны по четкой иерархии. Абсолютным приоритетом останутся военные нужды, тогда как гражданские сферы будут ждать своей очереди.

"Будут поступать доходы, мы в первую очередь финансируем сектор безопасности и обороны, – детализировал министр механизм распределения денег, – дальше, как только появляется финансирование, мы финансируем все остальные расходы".

Этот жесткий принцип коснется как общегосударственного, так и местных бюджетов, что приведет к временной заморозке программ развития и капитальных ремонтов.

Наибольшим риском отсутствия внешних заимствований руководитель Минфина называет вынужденный переход к эмиссии нацвалюты, что будет иметь тяжелые последствия для экономики и общества.

"Задержка вызовет социальное возмущение, — подчеркнул Марченко, заметив, что правительство не сможет просто пассивно наблюдать за пустой казной, — в результате социального возмущения будут другие шаги и действия. Мы не исключаем монетарное финансирование бюджета. С соответствующей девальвацией гривны, инфляцией и другими отрицательными последствиями".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что эта ситуация спровоцировала волну жесткой критики со стороны других народных депутатов, обвинивших исполнительную власть в легкомысленном отношении к бюджетному планированию и приоритетам во время войны.