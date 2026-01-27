«Методи виховання» зі шнуром та черствим хлібом: у Києві вилучили дитину з сім’ї через знущання матері

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо мешканки Деснянського району. Як повідомили у Поліції Києва, слідчі підозрюють мешканку Деснянського району в катуванні та домашньому насильстві над власним 9-річним сином.

«Методи виховання» зі шнуром та черствим хлібом: у Києві вилучили 9-річну дитину з сім’ї через знущання матері

Про жахливу ситуацію правоохоронцям повідомила адміністрація навчального закладу. Під час розмови з психологами дитина розповіла, що "36-річна мати застосовувала до нього жорстокі "методи виховання"".

Зокрема, за ненавмисні вчинки жінка вдавалася до звірств: "зачиняла сина у туалеті, де він був змушений спати, обмежувала у вільному пересуванні, змушувала їсти черствий хліб". Також зафіксовано факти фізичного насилля: мати "систематично била руками, ременем і шнуром від зарядного пристрою, а також зв’язувала дитину та затискала їй пальці у дверях".

Окрім фізичних тортур, жінка чинила психологічний тиск: "постійно ображала й принижувала сина, а також погрожувала йому фізичною розправою".

Наразі поліцейські спільно із соціальними працівниками вилучили дитину з родини. У поліції запевняють, що життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує. За вчинене жінці загрожує суворе покарання — до 6 років увʼязнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кривому Розі правоохоронці та рідні розшукують неповнолітнього мешканця. "13-річний Давид Ільчишин пішов з дому 26 січня і не повернувся", — йдеться у повідомленні.

Поліція надала детальний опис зниклого. Прикмети: "на вигляд 13-14 років, зріст близько 160 см, середньої статури, коротке русяве волосся". На момент зникнення хлопець був одягнений у "темно-сіру куртку, сірий капюшон, чорні штани, білі кросівки". Також він мав при собі чорну сумку через плече з червоними надписами.